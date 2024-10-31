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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Самарские аграрии получат доступ к новым технологиям почвенного мониторинга

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Знать, чего не хватает самарским почвам и вовремя устранять дефицит питания растений, смогут аграрии благодаря новым технологиям, которые развивает крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (входит в Группу "ФосАгро").

Фото: предоставлено "ФосАгро-Регион"

На днях компания открыла первую собственную агрохимическую лабораторию AgroG. Она предназначена для выполнения широкого спектра анализов в рамках сервиса агрохимического обследования почв, который "ФосАгро-Регион" предоставляет во всех регионах своего присутствия.

Комплексная услуга для аграриев включает отбор почвенных проб с помощью автоматизированного пробоотборника, разработку индивидуальных рекомендаций на основании данных лабораторных анализов. Системы минерального питания, которые подбирает агрономическая служба компании для каждого поля, научно обоснованы и содержат расчет норм внесения минеральных удобрений.

Генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк сообщил, что наличие в компании единого бизнес-процесса агрохимического сервиса позволит обеспечить высокое качество при контроле его себестоимости. Он отметил растущий спрос на услугу агрохимического обследования почв.

"Спрос на эти услуги растет: в прошлом году мы обследовали около 50 тыс. га, этот год мы планируем завершить двукратным ростом площадей. С учетом этой динамики и ситуации на рынке агрохимсервисов, "ФосАгро-Регион" принял решение развивать собственную лабораторию", — рассказал Андрей Вовк.

Удобное расположение лаборатории делает ее объектом всероссийского значения, компания будет оперативно доставлять пробы на анализ из всех регионов страны. "Таким образом, мы сможем, с одной стороны, контролировать качество, сроки и стоимость исследований, с другой — развивать дополнительные агросервисы для всех регионов в зоне нашего охвата", — уточнил генеральный директор "ФосАгро-Регион".

В Самарской области обследование почв в рамках предоставления современных агрохимсервисов проводит региональная компания сети "ФосАгро-СевероЗапад". Собственный автоматизированный пробоотборник позволяет проводить полевую диагностику в регионах Поволжья оперативно и качественно, снижая влияние человеческого фактора.

"Это современный подход: планировать систему минерального питания, исходя из данных агрохимического обследования, и он приносит ощутимый результат. Аграрии не просто оптимизируют расходы, они могут повысить урожайность на 10-15% за счет более эффективного использования удобрений", — отметил директор "ФосАгро-СевероЗапад" Александр Смирнов.

Преимущества комплексного подхода, который развивает компания, в этом году многие аграрии смогли оценить лично на агрополигоне "Привожье". На демонстрационных посевах ООО "СЕВ-07" система минерального питания, разработанная экспертами "ФосАгро-СевероЗапад", позволила получить зерно твердой пшеницы редкого в производстве первого класса. Примечательно, что высокого качества продукции удалось добиться не в ущерб урожайности: она тоже была довольно высокой, 57 ц/га, что выше, чем при применении стандартной технологии минерального питания, принятой в хозяйстве.

Реклама. ООО "ФосАгро-СевероЗапад".

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Последние комментарии

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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

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