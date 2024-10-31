Самарские аграрии получат доступ к новым технологиям почвенного мониторинга

Знать, чего не хватает самарским почвам и вовремя устранять дефицит питания растений, смогут аграрии благодаря новым технологиям, которые развивает крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (входит в Группу "ФосАгро").

На днях компания открыла первую собственную агрохимическую лабораторию AgroG. Она предназначена для выполнения широкого спектра анализов в рамках сервиса агрохимического обследования почв, который "ФосАгро-Регион" предоставляет во всех регионах своего присутствия.

Комплексная услуга для аграриев включает отбор почвенных проб с помощью автоматизированного пробоотборника, разработку индивидуальных рекомендаций на основании данных лабораторных анализов. Системы минерального питания, которые подбирает агрономическая служба компании для каждого поля, научно обоснованы и содержат расчет норм внесения минеральных удобрений.

Генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк сообщил, что наличие в компании единого бизнес-процесса агрохимического сервиса позволит обеспечить высокое качество при контроле его себестоимости. Он отметил растущий спрос на услугу агрохимического обследования почв.

"Спрос на эти услуги растет: в прошлом году мы обследовали около 50 тыс. га, этот год мы планируем завершить двукратным ростом площадей. С учетом этой динамики и ситуации на рынке агрохимсервисов, "ФосАгро-Регион" принял решение развивать собственную лабораторию", — рассказал Андрей Вовк.

Удобное расположение лаборатории делает ее объектом всероссийского значения, компания будет оперативно доставлять пробы на анализ из всех регионов страны. "Таким образом, мы сможем, с одной стороны, контролировать качество, сроки и стоимость исследований, с другой — развивать дополнительные агросервисы для всех регионов в зоне нашего охвата", — уточнил генеральный директор "ФосАгро-Регион".

В Самарской области обследование почв в рамках предоставления современных агрохимсервисов проводит региональная компания сети "ФосАгро-СевероЗапад". Собственный автоматизированный пробоотборник позволяет проводить полевую диагностику в регионах Поволжья оперативно и качественно, снижая влияние человеческого фактора.

"Это современный подход: планировать систему минерального питания, исходя из данных агрохимического обследования, и он приносит ощутимый результат. Аграрии не просто оптимизируют расходы, они могут повысить урожайность на 10-15% за счет более эффективного использования удобрений", — отметил директор "ФосАгро-СевероЗапад" Александр Смирнов.

Преимущества комплексного подхода, который развивает компания, в этом году многие аграрии смогли оценить лично на агрополигоне "Привожье". На демонстрационных посевах ООО "СЕВ-07" система минерального питания, разработанная экспертами "ФосАгро-СевероЗапад", позволила получить зерно твердой пшеницы редкого в производстве первого класса. Примечательно, что высокого качества продукции удалось добиться не в ущерб урожайности: она тоже была довольно высокой, 57 ц/га, что выше, чем при применении стандартной технологии минерального питания, принятой в хозяйстве.