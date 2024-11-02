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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Россельхозбанк и Серебряный Лучник открывают прием заявок на коммуникационный конкурс в сфере АПК

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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РСХБ как опорный банк агросектора заинтересован в создании имиджа отрасли как модной и привлекательной для жизни и бизнеса. Цель отдельного конкурса — собрать лучшие кейсы отрасли и показать через искусство и коллаборацию с креативным сообществом: работать в сельском хозяйстве сегодня не менее перспективно, чем быть айтишником.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Серебряный Лучник — Агро" — первая специализированная премия в области коммуникаций в агропромышленном комплексе России, генеральным спонсором которой является Россельхозбанк. С ее помощью впервые отдельно будут отмечены яркие, необычные и масштабные коммуникационные проекты предприятий сельского хозяйства. Работы можно будет подать по 4 направлениям: коммуникационные проекты, медиапроекты в СМИ, студенческие коммуникационные проекты и фотоконкурс.

На конкурс принимаются кейсы самого широкого профиля от агротуризма, гастрономии, ресторанного бизнеса или ритейла до производства специальной сельскохозяйственной техники, переработки продукции и производства удобрений. По направлению медиа-проекты рассматриваются как отдельные спецпроекты в СМИ, так и блоги о сельской жизни и отдельные публикаций о сельском хозяйстве.

Отдельной строкой идет номинация фотоконкурс. Сегодня большой проблемой является отсутствие в публичном поле фотографий, отражающих динамичное развитие отрасли, показывающих молодых успешных фермеров и прогрессивные технологичные предприятия. Поэтому на фотоконкурс принимаются работы, представляющие современное сельское хозяйство, высокохудожественные снимки цветущих садов, сбора урожая, фермерского труда и др. Впоследствии конкурс станет основой для формирования отраслевого фотобанка для использования федеральными и региональными журналистами, куда также войдут фотоколлекции предприятий отрасли.

"Путь стейка по мнению среднестатистического жителя мегаполиса начинается в магазине. Хотя все мы ежедневно завтракаем, обедаем и ужинаем теми продуктами, которые производят аграрии, о достижениях современного агросектора знают по большей части только профессионалы. Между тем сельское хозяйство сегодня ничуть не уступает ИТ. Это высокотехнологичный бизнес с хорошей маржинальстью и международным признанием. Продукты питания из России поставляются в 160 стран мира. Именно для того, чтобы расширить представление городских жителей о том, что происходит в современном сельском хозяйства, мы запускаем новый конкурс "Серебряный лучник-Агро" совместно с главной национальной коммуникационной премией страны", — отметила руководитель блока маркетинга и коммуникаций Инна Корягина.

"Сегодня российское сельское хозяйство стоит на пороге нового подъёма. Развитие биотехнологий, геополитическая ситуация, возможности производств и потребности людей — всё это складывается в уникальную ситуацию резкого рывка вперёд для отрасли. Маркетинг и коммуникации — инструментальные сферы, помогающие экономическому развитию. Они не должны отставать от отраслей, которые они обслуживают. Премия "Серебряный Лучник — Агро" задумана нами вместе с Россельхозбанком для того, чтобы собрать лучшие практики журналистских, аудиовизуальных и коммуникационных проектов в сфере АПК и тем самым задать новую планку для работающих в этой среде. Мы хотим показать, что яркие, креативные и при этом эффективные решения — это сегодня про сельское хозяйство. Надеемся, что благодаря конкурсу, АПК скоро будет задавать тренды на коммуникационном рынке в не меньшей степени, чем IT, телеком или финансы" — заключил организатор премии Яков Миневич.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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