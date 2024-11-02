Россельхозбанк и Серебряный Лучник открывают прием заявок на коммуникационный конкурс в сфере АПК

РСХБ как опорный банк агросектора заинтересован в создании имиджа отрасли как модной и привлекательной для жизни и бизнеса. Цель отдельного конкурса — собрать лучшие кейсы отрасли и показать через искусство и коллаборацию с креативным сообществом: работать в сельском хозяйстве сегодня не менее перспективно, чем быть айтишником.

"Серебряный Лучник — Агро" — первая специализированная премия в области коммуникаций в агропромышленном комплексе России, генеральным спонсором которой является Россельхозбанк. С ее помощью впервые отдельно будут отмечены яркие, необычные и масштабные коммуникационные проекты предприятий сельского хозяйства. Работы можно будет подать по 4 направлениям: коммуникационные проекты, медиапроекты в СМИ, студенческие коммуникационные проекты и фотоконкурс.

На конкурс принимаются кейсы самого широкого профиля от агротуризма, гастрономии, ресторанного бизнеса или ритейла до производства специальной сельскохозяйственной техники, переработки продукции и производства удобрений. По направлению медиа-проекты рассматриваются как отдельные спецпроекты в СМИ, так и блоги о сельской жизни и отдельные публикаций о сельском хозяйстве.

Отдельной строкой идет номинация фотоконкурс. Сегодня большой проблемой является отсутствие в публичном поле фотографий, отражающих динамичное развитие отрасли, показывающих молодых успешных фермеров и прогрессивные технологичные предприятия. Поэтому на фотоконкурс принимаются работы, представляющие современное сельское хозяйство, высокохудожественные снимки цветущих садов, сбора урожая, фермерского труда и др. Впоследствии конкурс станет основой для формирования отраслевого фотобанка для использования федеральными и региональными журналистами, куда также войдут фотоколлекции предприятий отрасли.

"Путь стейка по мнению среднестатистического жителя мегаполиса начинается в магазине. Хотя все мы ежедневно завтракаем, обедаем и ужинаем теми продуктами, которые производят аграрии, о достижениях современного агросектора знают по большей части только профессионалы. Между тем сельское хозяйство сегодня ничуть не уступает ИТ. Это высокотехнологичный бизнес с хорошей маржинальстью и международным признанием. Продукты питания из России поставляются в 160 стран мира. Именно для того, чтобы расширить представление городских жителей о том, что происходит в современном сельском хозяйства, мы запускаем новый конкурс "Серебряный лучник-Агро" совместно с главной национальной коммуникационной премией страны", — отметила руководитель блока маркетинга и коммуникаций Инна Корягина.

"Сегодня российское сельское хозяйство стоит на пороге нового подъёма. Развитие биотехнологий, геополитическая ситуация, возможности производств и потребности людей — всё это складывается в уникальную ситуацию резкого рывка вперёд для отрасли. Маркетинг и коммуникации — инструментальные сферы, помогающие экономическому развитию. Они не должны отставать от отраслей, которые они обслуживают. Премия "Серебряный Лучник — Агро" задумана нами вместе с Россельхозбанком для того, чтобы собрать лучшие практики журналистских, аудиовизуальных и коммуникационных проектов в сфере АПК и тем самым задать новую планку для работающих в этой среде. Мы хотим показать, что яркие, креативные и при этом эффективные решения — это сегодня про сельское хозяйство. Надеемся, что благодаря конкурсу, АПК скоро будет задавать тренды на коммуникационном рынке в не меньшей степени, чем IT, телеком или финансы" — заключил организатор премии Яков Миневич.