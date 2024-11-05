16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
66 пьяных водителей задержали за три дня в Самарской области В Самарской области погиб водитель легковушки, которую занесло под грузовик На Южном шоссе в Самаре произошло массовое ДТП Из ТРК в Самаре эвакуировали 300 человек из-за пригоревшей в микроволновке пищи На ул. Солнечной в Самаре на пешехода упал столб

Происшествия

66 пьяных водителей задержали за три дня в Самарской области

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За четыре дня, с 1 по 4 ноября, в Самарской области правоохранители задержали 66 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали более 1400 нарушений ПДД. Так, 160 автомобилистов нарушили правила тонировки, 39 — неправильно перевозили детей, 103 — проигнорировали ремни безопасности.

Кроме того, 38 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы попались на нарушении ПДД 25 раз.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 сентября 2024 06:24 Два человека погибли в ДТП с автодомом и легковушкой под Самарой

Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.

Александр Петров 01 сентября 2024 21:47 Бил, чтобы успокоить: в СУ СК отказали в возбуждении дела на своего следователя

Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?

Захар Безруков 31 августа 2024 09:15 На ул. Алма-Атинской "Газель" сбила 8-летнюю девочку

Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1