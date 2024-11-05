66 пьяных водителей задержали за три дня в Самарской области

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За четыре дня, с 1 по 4 ноября, в Самарской области правоохранители задержали 66 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области