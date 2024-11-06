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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК застраховал по ОСАГО автопарк АО "Теплоэнерго"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО АО "Теплоэнерго".

Страховой защитой обеспечен весь автопарк предприятия, а это 179 единиц техники. В программу страхования входит возмещение ущерба в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобилей. Стоимость годового контракта составила около 1,3 млн рублей.

АО "Теплоэнерго" — крупнейший поставщик тепловой энергии в Нижнем Новгороде. Обслуживаемая техническая база предприятия — это 113 котельных, 143 центральных тепловых пунктов и тепловых сетей общей протяженностью свыше 1700 км.

Всего предприятие снабжает теплом более 8,3 тысяч объектов, из них 5,8 тысяч многоквартирных жилых домов и более 650 социальных учреждений. АО "Теплоэнерго" постоянно ведет работы, направленные на повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, модернизирует и реконструирует теплоэнергетическое оборудование и тепловые сети, применяет современные технологии.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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