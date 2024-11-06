Страховой Дом ВСК застраховал по ОСАГО автопарк АО "Теплоэнерго"

Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО АО "Теплоэнерго".
Страховой защитой обеспечен весь автопарк предприятия, а это 179 единиц техники. В программу страхования входит возмещение ущерба в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобилей. Стоимость годового контракта составила около 1,3 млн рублей.
АО "Теплоэнерго" — крупнейший поставщик тепловой энергии в Нижнем Новгороде. Обслуживаемая техническая база предприятия — это 113 котельных, 143 центральных тепловых пунктов и тепловых сетей общей протяженностью свыше 1700 км.
Всего предприятие снабжает теплом более 8,3 тысяч объектов, из них 5,8 тысяч многоквартирных жилых домов и более 650 социальных учреждений. АО "Теплоэнерго" постоянно ведет работы, направленные на повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, модернизирует и реконструирует теплоэнергетическое оборудование и тепловые сети, применяет современные технологии.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая