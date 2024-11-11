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Компания "Транспорт будущего" поддержала экстрим-фестиваль TrailSamara

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 ноября в поселке Прибрежный на старт экстремального марафона TrailSamara вышли профессиональные спортсмены и любители из разных регионов страны: Иркутска, Пензы, Ульяновска, Башкирии, Татарстана и других, всего 734 участника. Для каждой группы была предусмотрена своя дистанция — от 1 до 70 километров.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Экстремальный забег сочетает физическую выносливость, силу духа и преодоление препятствий. Такие соревнования проходят в сложных условиях: на пересеченной местности, в горах и даже в условиях дикой природы. TrailSamara предложил участникам пробежать трассу по живописному лесному массиву, выбрав трейлраннинг, каникросс (забег с собакой), скандинавскую ходьбу или рогрейн (командное ориентирование).

Среди участников массового спортивного события были сотрудники компании "Транспорт будущего".

Преодолев пять километров по лесу, они заняли третье место в командном забеге.

Поддерживая инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни и спорт, "Транспорт будущего" стал партнером мероприятия и предоставил призерам соревнований 85 спортивных наборов. Участников забегов на всех дистанциях, занявших первые три места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, наградили медалями.

"Экстремальный забег — не только проверка физической силы, но и возможность испытать себя, развить уверенность, получить незабываемые впечатления и ощутить командный дух. Спортсмены учатся поддерживать друг друга в команде и преодолевать препятствия вместе. Это важный навык и для рабочего процесса, укрепляющий отношения в коллективе", — прокомментировал соревнования исполнительный директор компании "Транспорт будущего" Илья Сидоров.

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