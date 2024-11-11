Компания "Транспорт будущего" поддержала экстрим-фестиваль TrailSamara

9 ноября в поселке Прибрежный на старт экстремального марафона TrailSamara вышли профессиональные спортсмены и любители из разных регионов страны: Иркутска, Пензы, Ульяновска, Башкирии, Татарстана и других, всего 734 участника. Для каждой группы была предусмотрена своя дистанция — от 1 до 70 километров.
Экстремальный забег сочетает физическую выносливость, силу духа и преодоление препятствий. Такие соревнования проходят в сложных условиях: на пересеченной местности, в горах и даже в условиях дикой природы. TrailSamara предложил участникам пробежать трассу по живописному лесному массиву, выбрав трейлраннинг, каникросс (забег с собакой), скандинавскую ходьбу или рогрейн (командное ориентирование).
Среди участников массового спортивного события были сотрудники компании "Транспорт будущего".
Преодолев пять километров по лесу, они заняли третье место в командном забеге.
Поддерживая инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни и спорт, "Транспорт будущего" стал партнером мероприятия и предоставил призерам соревнований 85 спортивных наборов. Участников забегов на всех дистанциях, занявших первые три места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, наградили медалями.
"Экстремальный забег — не только проверка физической силы, но и возможность испытать себя, развить уверенность, получить незабываемые впечатления и ощутить командный дух. Спортсмены учатся поддерживать друг друга в команде и преодолевать препятствия вместе. Это важный навык и для рабочего процесса, укрепляющий отношения в коллективе", — прокомментировал соревнования исполнительный директор компании "Транспорт будущего" Илья Сидоров.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.