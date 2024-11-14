16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ингосстрах" за две недели выплатил более 2,8 миллиарда рублей в сегменте автострахования Что страхуют россияне вместе с жилым имуществом? Страховой Дом ВСК совместно с Томским государственным университетом запустили программу подготовки кадров Страховой Дом ВСК внедрил Proceset для оптимизации бизнес-процессов "Росгосстрах": 90% страховых случаев в многоквартирных домах — это заливы

Страхование Финансы

"Ингосстрах" за две недели выплатил более 2,8 миллиарда рублей в сегменте автострахования

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За период с 28 октября по 10 ноября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,8 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 879 миллионов рублей, а по ОСАГО — более 1,9 миллиарда рублей.

Крупнейшие страховые выплаты по каско за последние две недели составили 10,4 миллиона рублей — водитель услышал хлопок, увидел пламя в моторном отсеке и попытался потушить его, затем вызвал пожарных, но автомобиль полностью сгорел за время их приезда; 8,8 миллиона рублей — водитель заметил дым в моторном отсеке и возгорание, попытался потушить огонь вместе с коллегой, а затем вызвал пожарных. Автомобиль также сгорел дотла к моменту их приезда; 8,7 миллиона рублей — водитель не справился с управлением в темное время суток и съехал в кювет.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1,1 миллиарда рублей, Санкт-Петербурге — более 55 миллионов рублей, Приморском крае — более 46 миллионов рублей, Челябинской области — более 45 миллионов рублей, а также в Республике Башкортостан — более 38 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 438 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 107 миллионов, Республике Татарстан — более 21 миллиона, Нижегородской области — более 19 миллионов и в Ростовской области — более 15 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО. Компания предоставляет широкий выбор страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" предлагает полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов и электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1