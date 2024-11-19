Директором Академии "Крылья Советов" стал Игорь Кечаев

Игорь Кечаев назначен на руководящую должность в Академию "Крылья Советов" решением Совета директоров ПФК.
Игорь Кечаев в качестве игрока выступал за команду "Торпедо-ВАЗ-Тольятти" в 1988 году. Далее был игроком "Лады", "Светотехники" и "СКД-Самара".
После завершения карьеры футболиста работал тренером в "Ладе-2", а затем возглавил основную команду. Также занимал пост спортивного директора ФК "Лада", а в период с 2017 по 2022 год — директора Академии Коноплева. В 2023 и 2024 годах Игорь Кечаев работал инструктором Академии РФС.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️