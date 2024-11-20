Участники голосования в проекте "Автомобиль года в России" получили промокод на полис каско от "Росгосстраха"

Эксперты "Росгосстраха" приняли участие в церемонии подведения итогов 24-й ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России". В среду, 20 ноября, на пресс-конференции в ТАСС были названы модели авто, признанные лучшими в своем классе по итогам всенародного голосования. Оно проходило с 8 апреля по 31 октября 2024 года в 23 номинациях. По словам организаторов премии, в определении лидеров на портале autogoda.ru приняли участие около 1,4 млн человек.

"Росгосстрах" выступил стратегическим партнером проекта и предоставил участникам голосования выгодные условия для оформления полиса каско на ряд наиболее популярных в России моделей — в том числе для китайских авто, стремительно завоевывающих рынок.

"Амбициозные планы развития нашей компании в моторном страховании созвучны с целями премии "Автомобиль года в России" — мы хотим вместе строить цивилизованный, технологичный и отвечающий запросам потребителей автомобильный рынок и страховой бизнес. И при этом базироваться на запросах и потребностях миллионов российских автомобилистов", — отметил в ходе пресс-конференции директор по развитию портфеля ОСАГО СК "Росгосстрах" Юрий Стрекалов.

Он отметил, что доля застрахованных по каско китайских автомобилей в портфеле "Росгосстраха" выросла с 5% в начале 2022 года до 30% в настоящее время. Для сравнения — доля застрахованных авто российского производства за этот период увеличилась лишь с 22% до 29%.

"Мы стараемся учитывать все тренды, которым подвержен российский авторынок, чтобы предложить нашим клиентам действительно актуальные и востребованные продукты, — подчеркнул Юрий Стрекалов. — Победа моделей из КНР в целом ряде номинаций премии "Автомобиль года" еще раз подтверждает рост интереса россиян к продукции китайского автопрома. С учетом этого мы разработали специальные тарифы на страхование китайских автомобилей — в этом могли убедиться и участники голосования, которым "Росгосстрах" предоставил возможность оформления полиса автокаско на очень выгодных условиях".