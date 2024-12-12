"Ингосстрах" за две недели выплатил более 3 миллиардов рублей в сегменте автострахования

За период с 25 ноября по 8 декабря "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 3 миллиардов рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 995 миллионов рублей, а по ОСАГО — более 2 миллиардов рублей.

Самые крупные страховые выплаты по каско за последние две недели составили 13,7 миллиона рублей — водитель не справился с управлением, столкнулся со стоящим автомобилем, наехал на ограждение, съехал в кювет и перевернулся; 11,2 миллиона рублей — водитель не справился с управлением и врезался в дерево; 10,8 миллиона рублей — водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1,1 миллиарда рублей, Челябинской области — более 54 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 54 миллионов рублей, Приморском крае — более 48 миллионов рублей, а также в Республике Башкортостан — более 36 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 508 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 115 миллионов рублей, Нижегородской области — более 23 миллионов рублей, Республике Татарстан — более 18 миллионов рублей и в Челябинской области — более 18 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО. Компания предоставляет широкий выбор страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" предлагает полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов и электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.