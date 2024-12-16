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Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова пройдет предновогодняя лекция о советских елочных игрушках

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 декабря, в 16:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет предновогодняя лекция "Елочная игрушка: история празднования советского Нового года" (12+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

Фото: музей Эльдара Рязанова

"Каждый год 31 декабря мы с друзьями… собираемся под новогодней елкой, где дарим любимым и близким подарки. А еще мы, конечно же, долго готовимся к Новому году — кружимся по магазинам, придумываем праздничное меню. Но среди всех приятных хлопот есть одно из самых приятных — наряжать елку, - напомнили в пресс-службе музея. - Во многом традиции празднования Нового года и украшения елок сложились еще в Советском Союзе".

На лекции речь пойдет о том, как наряжали елку в недавнем прошлом, когда в СССР появилась традиция праздновать Новый год и какие новогодние ритуалы дошли до наших дней.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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