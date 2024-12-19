"Росгосстрах" напоминает о неочевидных рисках употребления спиртного водителями

В преддверии новогодних праздников, неотъемлемым атрибутом которых является шампанское и другие горячительные напитки, "Росгосстрах" предупреждает автомобилистов о неочевидных рисках. В частности, о том, что употребление спиртного за рулем чревато не только лишением водительского удостоверения, но и серьезными финансовыми потерями — в случае, если поездка обернется происшествием с пострадавшими.

В "Росгосстрахе" проанализировали причины, по которым компания за первые 3 квартала 2024 года, выплатив страховое возмещение по ОСАГО потерпевшим, предъявляла регрессные требования к виновникам дорожно-транспортных происшествий. Проще говоря, требовала компенсировать ей эту выплату. Статья 14 федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" предоставляет страховщику такое право в целом ряде случаев. Но, как подсчитали специалисты "Росгосстраха", после урегулирования страховых событий с причинением вреда жизни и здоровью других водителей, пассажиров или пешеходов, чаще всего регрессные требования выдвигались по причине того, что виновник находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Формально на первом месте среди оснований для регресса по ОСАГО — отсутствие виновного водителя в числе лиц, допущенных к управлению попавшим в ДТП транспортным средством. На такие нарушения приходится 41% случаев. На причинение вреда жизни и здоровью в состоянии алкогольного опьянения — 37%. Но входящая в тройку самых распространенных еще одна причина — оставление виновником места ДТП — тоже, как правило, связана с тем, что водитель был нетрезв, и, покинув место аварии, пытался избежать встречи с автоинспекторами и официальной фиксации факта употребления алкоголя, — говорит начальник отдела выплат по обязательным видам страхования ПАО СК "Росгосстрах" Андрей Кривёнышев. — Кстати, и в первом случае первопричиной всех проблем тоже порой является алкоголь — когда выпивший водитель просит сесть за руль трезвого, но не вписанного в полис человека, надеясь, что в пути ничего не случится. Но дорога, особенно зимняя, полна неожиданностей, и порой может преподнести очень неприятные сюрпризы".

Согласно закону, лимит выплат по "автогражданке" за причинение вреда жизни и здоровью составляет 500 тыс. рублей на одного потерпевшего, но размер регрессных требований к виновникам может быть гораздо больше. Ведь в аварии часто бывает несколько пострадавших, а по ОСАГО осуществляются выплаты в том числе в связи с утраченным заработком по причине временной нетрудоспособности вследствие травм, полученных в ДТП, а также компенсируются расходы на реабилитацию или некоторые виды лечения, которые не покрываются ОМС. По словам Андрея Кривёнышева, в практике "Росгосстраха" уже были случаи, когда выплата по одному событию, в котором пострадало 6 человек, доходила до 3 млн рублей.

"В любом случае, если уж собрались употреблять спиртные напитки, лучше пользоваться услугами такси. Тем более что сейчас на этот вид транспорта распространяется действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков пассажиров", — резюмирует Андрей Кривёнышев.