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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Сервис OneБизнес от билайн бизнес и Альфа-Банка создает сайты из товарных каталогов соцсетей и маркетплейсов

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новая возможность в сервисе OneБизнес позволяет перенести на сайт или в интернет-магазин товарные каталоги из популярных социальных сетей и маркетплейсов с сохранением структуры.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Для этого нужно зарегистрироваться, выбрать стиль нового сайта, после чего система с помощью искусственного интеллекта автоматически сгенерирует его и перенесет товарный каталог.

Пользователи смогут всего за несколько минут самостоятельно или с помощью нейросети создать функциональный сайт, перенести в него каталог товаров из сообщества в социальной сети, сохранив его структуру. На адаптированной для мобильных устройств странице появятся не только наименования, но и фотографии с ценами в полноценной витрине. Все это позволяет сэкономить десятки часов, необходимых для создания сайта, и сотни тысяч рублей на оплату труда его разработчиков. Для продвижения сайта (оплачивается в рамках сервиса билайн.ПРОдвижение) доступен широкий спектр каналов, таких как интернет-реклама, SMS и Push-уведомления.

Также всего в несколько кликов пользователи могут подключить интернет-эквайринг и сервисы доставки товаров от проверенных партнеров билайн бизнес. Встроенная CRM-система автоматически представляет заказы на единой панели, где их можно обрабатывать и отслеживать статус. Гибко настраиваемые дашборды с подробной аналитикой, встроенные инструменты А/Б-тестирования и средства коммуникаций (рассылки, чаты, и т. д.) позволяют эффективно взаимодействовать с клиентами и формировать для них персональные предложения на основе предпочтений.

Наталья Стуковенко, директор департамента продуктовой трансформации билайн бизнес:

"Многие предприниматели, использующие соцсети или маркетплейсы для продаж, заинтересованы в создании собственной онлайн-площадки. Однако разработка привлекательного и функционального интернет-магазина сопряжена с высокими финансовыми и временными затратами, которые не все могут себе позволить. Отвечая этому запросу, мы дополнили функционал платформы OneБизнес возможностью создания сайтов на основе данных сообщества соцсети и маркетплейсов. Теперь пользователю достаточно сформулировать основные задачи будущего сайта и выбрать его стилистику, после чего сервис сгенерирует уникальный сайт и корректно перенесет в него каталог продуктов сообщества".

Узнать подробнее и ознакомиться с сервисом можно по ссылке onebusiness.ru.

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