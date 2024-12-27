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"Ингосстрах" за две недели декабря выплатил более 2,4 миллиарда рублей в сегменте автострахования "Ингосстрах" выплатил годовой бонус самым результативным агентам "Росгосстрах" застраховал Деда Мороза из Великого Устюга и Снегурочку из Костромы "Ингосстрах" вошел в число лидеров ESG-рейтинга Вице-президент ВСК озвучил аудиосказку для детей

Страхование Финансы

"Ингосстрах" за две недели декабря выплатил более 2,4 миллиарда рублей в сегменте автострахования

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За период с 9 по 22 декабря "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,4 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 709 миллионов рублей, а по ОСАГО — более 1,7 миллиарда рублей.

Самые крупные страховые выплаты по каско за последние две недели составили 13,5 миллиона рублей — водитель не справился с управлением и столкнулся с машиной, двигающейся по главной дороге; 9,9 миллиона рублей — водитель не справился с управлением и съехал в водоем; 9,7 миллиона рублей — водитель не учел технические возможности машины и погодные условия, что привело к столкновению со встречным автомобилем.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1,1 миллиарда рублей, Санкт-Петербурге — более 72 миллионов рублей, Приморском крае — более 61 миллиона рублей, Челябинской области — более 51 миллиона рублей, а также в Новосибирской области — более 45 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 495 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 121 миллиона рублей, Республике Татарстан — более 38 миллионов рублей, Свердловской области — более 31 миллиона рублей и в Краснодарском крае — более 27 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО. Компания предоставляет широкий выбор страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" предлагает полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов и электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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