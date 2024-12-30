Вячеслав Федорищев: "Будем планировать масштабную реорганизацию теплосетей в ближайшие три года"

В понедельник, 30 декабря, губернатор Самарской области прибыл на место ЧП в Промышленный район Самары, где с обеда работают теплоэнергетики.

Напомним, днем 30 числа стало известно, что в десятках многоквартирных домов возникли сбои с теплоснабжением. По информации специалистов "ПТС", в ходе обследования участка верхней зоны Безымянской отопительной котельной был обнаружен дефект.

Для всех потребителей верхней зоны Безымянской отопительной котельной организована временная схема теплоснабжения. В устранении дефекта задействовано 28 человек и 11 единиц техники.

Глава региона прокомментировал ситуацию с места событий, сообщив, что количество задействованных сотрудников и техники достаточное, чтобы оперативно проводить работы.

"Надо понимать, что эта ситуация связана с огромным износом сетей, который копился годами. Мы здесь буквально три дня назад порыв устраняли, в 10 метрах отсюда. Сейчас будем устранять этот порыв. Понятно, что в зиму капитальная замена труб невозможна, но мы с компанией на связи, будем планировать масштабную реорганизацию в ближайшие три года", — прокомментировал Вячеслав Федорищев.

По предварительным данным, основные работы должны быть проведены к утру 31 декабря.