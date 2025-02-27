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Страхование Финансы

Победитель акселератора "заПУСК" привлек 34 автопарка для ВСК

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Корпоративный акселератор "заПУСК" — образовательная программа Страхового Дома ВСК, призванная помочь участникам реализовать их идеи и выпустить на рынок новые страховые продукты и сервисы.

Одним из победителей стал проект на базе страховой технологии Flex — готового IT-решения для быстрого запуска продуктов, позволяющее включать страховую защиту, когда это действительно нужно в один клик без лишней документации и долгих согласований. Проект позволяет страховой компании работать с новыми клиентами без затрат на их привлечение.

В рамках акселератора "заПУСК" на основе страховой технологии Flex был создан проект, который за три месяца привлек 34 автопарка для Страхового Дома ВСК. Flex стал технологическим партнером страховой компании и на данный момент работает над масштабированием технологии совместно с ВСК.

Корпоративный акселератор "заПУСК" был создан с целью поиска инновационных решений, а также стимулирования инновационной активности среди сотрудников Страхового Дома ВСК и внешних стартапов. В программе принимали участие как внешние участники, так и внутренние команды ВСК. Программа предусматривала развитие у них предпринимательских навыков и превращение инициатив в эффективные продукты. Изначально было подано более 70 инициатив, из которых 7 проектов прошли в акселератор.

Участники программы изучили свыше 30 часов образовательного контента и приняли участие в 12 воркшопах на различные темы. С их проектами работали больше 20 ведущих экспертов рынка.

"Акселератор "заПУСК" был создан для того, чтобы помочь участникам реализовать свои идеи, и как мы видим, оказался успешен. Победители акселератора — это яркие примеры того, как инициативность и передовые технологии позволяют привлекать клиентов и улучшать сервисы компании. Уверен, что участие в программе акселератора "заПУСК" — это хороший толчок для новых достижений", — заявил Данила Якухин, руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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