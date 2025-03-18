Обменялись опытом в сфере АПК: Самарскую область посетила деловая миссия республики Мордовия

На прошедшей неделе Самарскую область посетила делегация республики Мордовия. В рамках направления сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность делегаты ознакомились с передовыми практиками и инновациями, которые помогут улучшить продуктивность и устойчивость аграрного сектора республики.

Посетив АО "Нива", делегаты изучили систему содержания и селекции крупного рогатого скота, а также обсудили вопросы субсидирования и привлечения молодых кадров в отрасль, что является важным для обновления кадрового состава.

Отметим, что в Самарской области предусмотрена адресная материальная помощь для закрепления молодых специалистов. Им предоставляются как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Осенью прошлого года, по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, размер этих выплат был увеличен почти в три раза. В настоящее время единовременные суммы варьируются от 103,5 до 207 тыс. рублей, а ежемесячные выплаты составляют до 11,6 тыс. рублей в зависимости от уровня образования молодого специалиста.

После посещения ряда предприятий сельхозмашиностроения была достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве с "Саранским заводом рукавов высокого давления", что позволит обеспечить надежные поставки необходимого оборудования. Также стороны заключили соглашение по обучению для агрономов и механизаторов из Республики Мордовия на базе "Пегас-Агро".

Важным моментом стало посещение "Самара-АРИС" и "Центра АПК", с которыми договорились о сотрудничестве с целью обмена положительным опытом в рамках развития малых форм хозяйствования в Республике Мордовия и в вопросах цифровизации отрасли АПК.

"В процессе обсуждения возникло множество вопросов и тем, которые взаимно интересуют нас. В отрасли животноводства у коллег из Мордовии можно перенять и применить на нашей территории множество практик, компетенций и технологий. В отрасли машиностроения, я уверен, взаимовыгодные контакты и партнерские отношения приведут к расширению сотрудничества, а в конечном итоге — к большей доступности сервиса и предоставляемых услуг. В рамках развития малых форм хозяйствования мы надеемся на взаимоподдержку и выработку совместных решений, которые помогут в работе сельхозтоваропроизводителей", — рассказал Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Руководитель предприятия ООО "СЕВ-07" Иван Сиваков рассказал гостям о достижениях в области семеноводства, в том числе о сорте озимой пшеницы "Кошелевская", который уже известен за пределами нашего региона.

Работа делегации завершилась визитом на КФХ "Денисова Т.Н." — самую северную винодельню России, расположенную в Безенчукском районе Самарской области. Гости проявили интерес к закладке виноградников. Опыт, полученный на самарской винодельне, может пригодиться в реализации аналогичных начинаний на территории Мордовии.

"Мы вернулись домой с новыми идеями и планами по развитию сельского хозяйства в нашей республике. Хочется выразить благодарность Правительству Самарской области за организацию поездки и за опыт, который мы приобрели", — поделился впечатлениями министр сельского хозяйства и продовольствия республики Мордовия Антон Илюшкин.