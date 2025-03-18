Обменялись опытом в сфере АПК: Самарскую область посетила деловая миссия республики Мордовия

На прошедшей неделе Самарскую область посетила делегация республики Мордовия. В рамках направления сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность делегаты ознакомились с передовыми практиками и инновациями, которые помогут улучшить продуктивность и устойчивость аграрного сектора республики.
Посетив АО "Нива", делегаты изучили систему содержания и селекции крупного рогатого скота, а также обсудили вопросы субсидирования и привлечения молодых кадров в отрасль, что является важным для обновления кадрового состава.
Отметим, что в Самарской области предусмотрена адресная материальная помощь для закрепления молодых специалистов. Им предоставляются как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Осенью прошлого года, по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, размер этих выплат был увеличен почти в три раза. В настоящее время единовременные суммы варьируются от 103,5 до 207 тыс. рублей, а ежемесячные выплаты составляют до 11,6 тыс. рублей в зависимости от уровня образования молодого специалиста.
После посещения ряда предприятий сельхозмашиностроения была достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве с "Саранским заводом рукавов высокого давления", что позволит обеспечить надежные поставки необходимого оборудования. Также стороны заключили соглашение по обучению для агрономов и механизаторов из Республики Мордовия на базе "Пегас-Агро".
Важным моментом стало посещение "Самара-АРИС" и "Центра АПК", с которыми договорились о сотрудничестве с целью обмена положительным опытом в рамках развития малых форм хозяйствования в Республике Мордовия и в вопросах цифровизации отрасли АПК.
"В процессе обсуждения возникло множество вопросов и тем, которые взаимно интересуют нас. В отрасли животноводства у коллег из Мордовии можно перенять и применить на нашей территории множество практик, компетенций и технологий. В отрасли машиностроения, я уверен, взаимовыгодные контакты и партнерские отношения приведут к расширению сотрудничества, а в конечном итоге — к большей доступности сервиса и предоставляемых услуг. В рамках развития малых форм хозяйствования мы надеемся на взаимоподдержку и выработку совместных решений, которые помогут в работе сельхозтоваропроизводителей", — рассказал Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Руководитель предприятия ООО "СЕВ-07" Иван Сиваков рассказал гостям о достижениях в области семеноводства, в том числе о сорте озимой пшеницы "Кошелевская", который уже известен за пределами нашего региона.
Работа делегации завершилась визитом на КФХ "Денисова Т.Н." — самую северную винодельню России, расположенную в Безенчукском районе Самарской области. Гости проявили интерес к закладке виноградников. Опыт, полученный на самарской винодельне, может пригодиться в реализации аналогичных начинаний на территории Мордовии.
"Мы вернулись домой с новыми идеями и планами по развитию сельского хозяйства в нашей республике. Хочется выразить благодарность Правительству Самарской области за организацию поездки и за опыт, который мы приобрели", — поделился впечатлениями министр сельского хозяйства и продовольствия республики Мордовия Антон Илюшкин.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами