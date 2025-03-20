Музей-галерея "Заварка" — победитель конкурса программы "Музей без границ"

Арт-урбанистическая лаборатория "По соседству" (6+) музея-галереи "Заварка" (отдел Музея Эльдара Рязанова) стал победителем конкурса программы "Музей без границ: Музей 4.0" Благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации "Технологии и инструменты".

Это проект впервые подробно исследует и каталогизирует историческую застройку Ленинского района Самары. Команда проекта хочет не просто изучить этот район, но и вовлечь в процесс его жителей, архитекторов, историков, художников и исследователей, чтобы совместно переосмыслить городское пространство.

"Ленинский район — уникальное сочетание деревянных домов, зданий в стиле советского неоренессанса и других архитектурных форм. Однако этот пласт городского наследия до сих пор не был системно изучен и представлен в публичном пространстве. Мы хотим это изменить!" - сообщает команда проекта.

В рамках арт-урбанистической лаборатории "По соседству" будет составлена первая электронная энциклопедия, в которую войдут истории зданий и интервью местных жителей. Кроме того, сотрудники музея-галереи "Заварка" разработают интерактивную карту с историческими локациями, организуют междисциплинарную выставку "Соседи" (12+), построят новые экскурсионные маршруты, в том числе дрейфы, по Ленинскому району и издадут бумажный путеводитель.

Команда проекта: Екатерина Гурова, Кирилл Гуров, Арина Гусарова, Анастасия Волынкина, Анна Родионова, Даниил Сайко и Дарья Юркина.

Проект реализован при участии и поддержке Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), клуба молодых архитекторов "Дом: А", а также самарских историков и художников.

Сроки реализации проекта — с 5 мая 2025 года до 28 декабря 2026-го.