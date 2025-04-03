На площадке компании "Транспорт Будущего Самара" состоялся финал проекта "Инженеры будущего"

Проект для студентов тольяттинских колледжей стартовал в начале марта, а в апреле победители первого этапа посетили площадку предприятия, увидели производство гражданских дронов и поборолись за главный приз.

На первом этапе представители компании "Транспорт будущего" посетили четыре тольяттинских колледжа и организовали интеллектуальную игру. Заключительный этап мероприятия, на который пригласили команды-победители отборочного, состоялся на территории предприятия, в нем приняли участие Тольяттинский индустриально-педагогический колледж, колледж сервисных технологий и предпринимательства и колледж Волжского университета имени Татищева.

Студентам устроили экскурсию по производственной площадке, показали основные производственные процессы, рассказали о наиболее востребованных профессиях в отрасли. Итоговый этап состоял из интеллектуальной игры "Квиз", где студенты активно отвечали на вопросы о беспилотниках, их возможностях, истории, технических характеристиках. Победителем стала команда Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа, который выиграли главный приз от "Транспорта будущего" — ноутбук. Диплом за активное участие в конкурсной программе получил студент Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства Олег Большаков, представивший на суд жюри проект беспилотника.

Победителей наградил генеральный директор НПЦ БАС "Самара" Константин Яшин, который отметил:

"Важно начать взаимодействие с предприятием еще со школьных лет, иногда даже с детского сада, чтобы молодые люди могли проникнуться духом работы в команде "Транспорт будущего", частью которой может стать каждый".