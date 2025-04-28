16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Особо опасны: перед отпускным сезоном ВСК составила рейтинг животных, которые особенно не любят российских туристов "Росгосстрах" и "Москвич" подберут для клиентов оптимальный вариант страхования Какие страховые продукты позволят агенту увеличить свой доход в 2025 году, рассказали на форуме страховых агентов ВСК в Санкт-Петербурге Каждый второй россиянин младше 35 лет верит в светлое будущее, центры позитива - Воронеж, Краснодар и Омск Платформа данных позволила ВСК привлечь более 100 тыс. корпоративных клиентов — Дмитрий Фомин на Data Sammit

Страхование Финансы

Особо опасны: перед отпускным сезоном ВСК составила рейтинг животных, которые особенно не любят российских туристов

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российские туристы во время зарубежных поездок рискуют столкнуться не только с привычными происшествиями вроде ОРВИ или отравления, но и с нападениями животных — получить ожог медузы или наступить на морского ежа, а то и вовсе стать жертвой атаки обезьян, белок и даже ворон. На такие ЧП приходится около 1,2% от общего числа обращений по страхованию путешественников в Страховом Доме ВСК. В преддверии начала активного туристического сезона аналитики компании составили антирейтинг животных, встреча с которыми часто заканчивается для россиян походами к врачам.

По оценкам Страхового Дома ВСК чаще всего животные нападают на российских туристов, отдыхающих в Таиланде (58,7% страховых случаев), Египте (13,9%), Турции (10%) и Китае (6,1%). Самыми опасными животными в перечисленных зарубежных странах для россиян являются обезьяны (25,2% нападений), медузы (19,4%), морские ежи (10%), собаки (9,1%) и белки (4,2%). Также в антирейтинг входят рыбы (3,6%), клещи и кошки (по 2% ЧП), пчелы и осы (по 1%), змеи (0,8%), скорпионы (0,5%) и другие представители заграничной фауны.

Спокойнее всего путешествовать по России — во время поездок по стране фиксируются единичные случаи обращений к страховщикам по причине укуса животных, чаще всего на туристов "нападают" клещи и собаки.

Самым опасным периодом для отдыха, когда российские туристы чаще всего сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за животных, является май, на этот месяц приходится 13,6% подобных обращений.

Среди курьезных происшествий с российскими туристами — нападение милого, на первый взгляд, лемура в Пхукете. Примат так укусил девятилетнего туриста за мизинец, что ребенку потребовалась медицинская помощь. Расходы в размере 256 USD оплатила ВСК. Другой российский школьник пострадал в Хургаде из-за атаки с воздуха… дикой вороны. Птица "потрепала" юного туриста за ухо. Мальчик обратился в больницу с острой болью в ухе и отеком, лечение обошлось в 55 USD.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4