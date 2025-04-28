Особо опасны: перед отпускным сезоном ВСК составила рейтинг животных, которые особенно не любят российских туристов

Российские туристы во время зарубежных поездок рискуют столкнуться не только с привычными происшествиями вроде ОРВИ или отравления, но и с нападениями животных — получить ожог медузы или наступить на морского ежа, а то и вовсе стать жертвой атаки обезьян, белок и даже ворон. На такие ЧП приходится около 1,2% от общего числа обращений по страхованию путешественников в Страховом Доме ВСК. В преддверии начала активного туристического сезона аналитики компании составили антирейтинг животных, встреча с которыми часто заканчивается для россиян походами к врачам.

По оценкам Страхового Дома ВСК чаще всего животные нападают на российских туристов, отдыхающих в Таиланде (58,7% страховых случаев), Египте (13,9%), Турции (10%) и Китае (6,1%). Самыми опасными животными в перечисленных зарубежных странах для россиян являются обезьяны (25,2% нападений), медузы (19,4%), морские ежи (10%), собаки (9,1%) и белки (4,2%). Также в антирейтинг входят рыбы (3,6%), клещи и кошки (по 2% ЧП), пчелы и осы (по 1%), змеи (0,8%), скорпионы (0,5%) и другие представители заграничной фауны.

Спокойнее всего путешествовать по России — во время поездок по стране фиксируются единичные случаи обращений к страховщикам по причине укуса животных, чаще всего на туристов "нападают" клещи и собаки.

Самым опасным периодом для отдыха, когда российские туристы чаще всего сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за животных, является май, на этот месяц приходится 13,6% подобных обращений.

Среди курьезных происшествий с российскими туристами — нападение милого, на первый взгляд, лемура в Пхукете. Примат так укусил девятилетнего туриста за мизинец, что ребенку потребовалась медицинская помощь. Расходы в размере 256 USD оплатила ВСК. Другой российский школьник пострадал в Хургаде из-за атаки с воздуха… дикой вороны. Птица "потрепала" юного туриста за ухо. Мальчик обратился в больницу с острой болью в ухе и отеком, лечение обошлось в 55 USD.