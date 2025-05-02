"Акрон" благодаря голу Дзюбы переиграл махачкалинское "Динамо" — 1:0

В пятницу, 2 мая, в Самаре в двадцать седьмом туре чемпионата России "Акрон" обыграли махачкалинское "Динамо" — 1:0.

На 57-й минуте нападающий "Динамо" Эгаш Касинтура открыл счет, но гол после просмотра ВАР был отменен из-за положения "вне игры". На 74 минуте тольяттинцы все-таки вышли вперед, с навеса Беншимола отличился Артем Дзюба — 1:0. Для нападающего красно-черных этот мяч стал восьмым в сезоне.

Подопечные Заура Тедеева после победы поднялись на 9 место в турнирной таблице.

Следующий матч тольяттинцы проведут 11 мая в Самаре против грозненского "Ахмата".