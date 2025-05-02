"Акрон" благодаря голу Дзюбы переиграл махачкалинское "Динамо" — 1:0

В пятницу, 2 мая, в Самаре в двадцать седьмом туре чемпионата России "Акрон" обыграли махачкалинское "Динамо" — 1:0.
На 57-й минуте нападающий "Динамо" Эгаш Касинтура открыл счет, но гол после просмотра ВАР был отменен из-за положения "вне игры". На 74 минуте тольяттинцы все-таки вышли вперед, с навеса Беншимола отличился Артем Дзюба — 1:0. Для нападающего красно-черных этот мяч стал восьмым в сезоне.
Подопечные Заура Тедеева после победы поднялись на 9 место в турнирной таблице.
Следующий матч тольяттинцы проведут 11 мая в Самаре против грозненского "Ахмата".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.