Завершены первые игры 1/8 самарской лиги КВН

В пятницу, 29 марта, прошла первая игра 1/8 официальной Лиги КВН "Самара".
Всего в игру вступили восемь команд: подавляющее большинство из них представляло самарские вузы, и лишь одна из них была "корпоративной".
- "За углом" МИР;
- "Нюанс" ПГУТИ;
- "Пирамида Маслоу" СГЭУ;
- "Нэнси" СФ МГПУ;
- "Сборная Спортфака" СГСПУ;
- "Взгляд Леонида Каневского" Самарский университет;
- "Зерно" СамГАУ;
- "ЭлектроДмитрий" ПАО МРСК Волги Самарские РС.
По итогам приветствия в тройку лидеров вошли "Сборная Спортфака", "Пирамида Маслоу" и "ЭлектроДмитрий", закрепив свои позиции очками за биатлон.
Серьезных поворотов финал не сделал, так что те же команды оказали впереди и по общим итогам игры, получив путевку в 1/4.
Помимо их, в четвертьфинал также прошли "Взгляд Леонида Каневского" , "Нэнси" и "За углом".
Напомним, следующая игра 1/8 состоится 11 апреля в ДК "Звезда".