Завершены первые игры 1/8 самарской лиги КВН

В пятницу, 29 марта, прошла первая игра 1/8 официальной Лиги КВН "Самара".

Всего в игру вступили восемь команд: подавляющее большинство из них представляло самарские вузы, и лишь одна из них была "корпоративной".

"За углом" МИР;

"Нюанс" ПГУТИ;

"Пирамида Маслоу" СГЭУ;

"Нэнси" СФ МГПУ;

"Сборная Спортфака" СГСПУ;

"Взгляд Леонида Каневского" Самарский университет;

"Зерно" СамГАУ;

"ЭлектроДмитрий" ПАО МРСК Волги Самарские РС.

По итогам приветствия в тройку лидеров вошли "Сборная Спортфака", "Пирамида Маслоу" и "ЭлектроДмитрий", закрепив свои позиции очками за биатлон.

Серьезных поворотов финал не сделал, так что те же команды оказали впереди и по общим итогам игры, получив путевку в 1/4.

Помимо их, в четвертьфинал также прошли "Взгляд Леонида Каневского" , "Нэнси" и "За углом".

Напомним, следующая игра 1/8 состоится 11 апреля в ДК "Звезда".