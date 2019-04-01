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Молодежная политика Общество

Завершены первые игры 1/8 самарской лиги КВН

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 марта, прошла первая игра 1/8 официальной Лиги КВН "Самара".

Всего в игру вступили восемь команд: подавляющее большинство из них представляло самарские вузы, и лишь одна из них была "корпоративной".

  •  "За углом" МИР;
  • "Нюанс" ПГУТИ;
  • "Пирамида Маслоу" СГЭУ;
  • "Нэнси" СФ МГПУ;
  • "Сборная Спортфака" СГСПУ;
  • "Взгляд Леонида Каневского" Самарский университет;
  • "Зерно" СамГАУ;
  • "ЭлектроДмитрий" ПАО МРСК Волги Самарские РС.

 По итогам приветствия в тройку лидеров вошли "Сборная Спортфака", "Пирамида Маслоу" и "ЭлектроДмитрий", закрепив свои позиции очками за биатлон.

Серьезных поворотов финал не сделал, так что те же команды оказали впереди и по общим итогам игры, получив путевку в 1/4.

Помимо их, в четвертьфинал также прошли "Взгляд Леонида Каневского" , "Нэнси" и "За углом".

Напомним, следующая игра 1/8 состоится 11 апреля в ДК "Звезда".

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