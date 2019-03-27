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В "Звезде" стартуют игры официальных лиг КВН

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 28, 29 марта и 11 апреля пройдет ряд игр официальной лиги КВН, сообщают организаторы.

Фото: администрации Самары пресс-служба

28 марта в 17:00 в КРЦ "Звезда" в финале Самарского дивизиона встретятся школьные команды КВН.

Система Юниор лиг КВН области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах: Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный.

В Самаре играют команды:

  • "Близкие люди" — школа № 12,
  • "Технобой" — Лицей авиационного профиля № 135,
  • "Евалаш" — Гимназия № 133,
  • "Перспектива" — Гимназия Перспектива,
  • "Мандарин" — пгт Высокая гора, Республика Татарстан,
  • "Авангард" — школа № 175.

29 марта и 11 апреля в 19:00 в КРЦ "Звезда" пройдут игры 1/8 финала официальной лиги КВН "Самара".

29 марта выступают команды:

  • "Нюанс" — ПГУТИ,
  • "Взгляд Леонида Каневского" — Самарский национальный исследовательский университет им. Королева,
  • "За Углом" — "МИР",
  • "Сборная Спортфака СГСПУ" — СГСПУ,
  • "Пирамида Маслоу" — СГЭУ,
  • "Зерно" — СГСХА,
  • "Нэнси" — Самарский филиал МГПУ,
  • "ЭлектроДмитрий" — ПАО "МРСК Волги" Самарские РС"

11 апреля выступают команды:

  • "На крыло" — Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков,
  • "Капитал" — СГСПУ,
  • "Шишка" — ПВГУС,
  • "МЕДведь" — СамГМУ,
  • "2×2" — Самарский национальный исследовательский университет им. Королева,
  • "Тронулись" — СГУПС,
  • "Профком" — СамГТУ,
  • "Ночь" — Самарский национальный исследовательский университет им. Королева.

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