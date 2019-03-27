В "Звезде" стартуют игры официальных лиг КВН

В Самаре 28, 29 марта и 11 апреля пройдет ряд игр официальной лиги КВН, сообщают организаторы.
28 марта в 17:00 в КРЦ "Звезда" в финале Самарского дивизиона встретятся школьные команды КВН.
Система Юниор лиг КВН области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах: Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный.
В Самаре играют команды:
- "Близкие люди" — школа № 12,
- "Технобой" — Лицей авиационного профиля № 135,
- "Евалаш" — Гимназия № 133,
- "Перспектива" — Гимназия Перспектива,
- "Мандарин" — пгт Высокая гора, Республика Татарстан,
- "Авангард" — школа № 175.
29 марта и 11 апреля в 19:00 в КРЦ "Звезда" пройдут игры 1/8 финала официальной лиги КВН "Самара".
29 марта выступают команды:
- "Нюанс" — ПГУТИ,
- "Взгляд Леонида Каневского" — Самарский национальный исследовательский университет им. Королева,
- "За Углом" — "МИР",
- "Сборная Спортфака СГСПУ" — СГСПУ,
- "Пирамида Маслоу" — СГЭУ,
- "Зерно" — СГСХА,
- "Нэнси" — Самарский филиал МГПУ,
- "ЭлектроДмитрий" — ПАО "МРСК Волги" Самарские РС"
11 апреля выступают команды:
- "На крыло" — Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков,
- "Капитал" — СГСПУ,
- "Шишка" — ПВГУС,
- "МЕДведь" — СамГМУ,
- "2×2" — Самарский национальный исследовательский университет им. Королева,
- "Тронулись" — СГУПС,
- "Профком" — СамГТУ,
- "Ночь" — Самарский национальный исследовательский университет им. Королева.