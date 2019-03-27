В "Звезде" стартуют игры официальных лиг КВН

В Самаре 28, 29 марта и 11 апреля пройдет ряд игр официальной лиги КВН, сообщают организаторы.

28 марта в 17:00 в КРЦ "Звезда" в финале Самарского дивизиона встретятся школьные команды КВН.

Система Юниор лиг КВН области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах: Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный.

В Самаре играют команды:

"Близкие люди" — школа № 12,

"Технобой" — Лицей авиационного профиля № 135,

"Евалаш" — Гимназия № 133,

"Перспектива" — Гимназия Перспектива,

"Мандарин" — пгт Высокая гора, Республика Татарстан,

"Авангард" — школа № 175.

29 марта и 11 апреля в 19:00 в КРЦ "Звезда" пройдут игры 1/8 финала официальной лиги КВН "Самара".

29 марта выступают команды:

"Нюанс" — ПГУТИ,

"Взгляд Леонида Каневского" — Самарский национальный исследовательский университет им. Королева,

"За Углом" — "МИР",

"Сборная Спортфака СГСПУ" — СГСПУ,

"Пирамида Маслоу" — СГЭУ,

"Зерно" — СГСХА,

"Нэнси" — Самарский филиал МГПУ,

"ЭлектроДмитрий" — ПАО "МРСК Волги" Самарские РС"

11 апреля выступают команды: