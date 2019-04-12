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Молодежная политика Общество

Вторая 1/8 самарской лиги КВН прошла с участием губернатора

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 апреля, состоялась вторая игра 1/8 официальной Лиги КВН "Самара". Среди зрителей в зале присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этот раз за выход в четвертьфинал боролось семь команд:

  • "Капитал" СГСПУ;
  • "Медведь" СамГМУ;
  • "Шишка" ПВГУС (Тольятти);
  • "Профком" СамГТУ;
  • "Тронулись" СамГУПС;
  • "2×2" Самарский университет;
  • "На крыло" СВВАУЛ (Сызрань).

Как и на первой 1/8, лидер приветствия в итоге попал на первое место и по очкам всей игры.

Команда "Тронулись" получила за приветствие максимально возможный балл — 5, общее количество очков также было самым большим среди соперников — 9,8.

Всего на 0,1 балл от "железнодорожников" отстало фактурное тольяттинское трио "Шишки".

Также возможность побороться в 1/4 получили "Медведь", "2×2" и "На крыло".

В конце игры к участниками второй 1/8 обратился губернатор Дмитрий Азаров, поблагодарив команды за интересную игру и весеннее настроение.

Также ведущий мероприятия вручил главе региона приветственный адрес от президента международного Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова.

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