Вторая 1/8 самарской лиги КВН прошла с участием губернатора

В четверг, 11 апреля, состоялась вторая игра 1/8 официальной Лиги КВН "Самара". Среди зрителей в зале присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В этот раз за выход в четвертьфинал боролось семь команд:
- "Капитал" СГСПУ;
- "Медведь" СамГМУ;
- "Шишка" ПВГУС (Тольятти);
- "Профком" СамГТУ;
- "Тронулись" СамГУПС;
- "2×2" Самарский университет;
- "На крыло" СВВАУЛ (Сызрань).
Как и на первой 1/8, лидер приветствия в итоге попал на первое место и по очкам всей игры.
Команда "Тронулись" получила за приветствие максимально возможный балл — 5, общее количество очков также было самым большим среди соперников — 9,8.
Всего на 0,1 балл от "железнодорожников" отстало фактурное тольяттинское трио "Шишки".
Также возможность побороться в 1/4 получили "Медведь", "2×2" и "На крыло".
В конце игры к участниками второй 1/8 обратился губернатор Дмитрий Азаров, поблагодарив команды за интересную игру и весеннее настроение.
Также ведущий мероприятия вручил главе региона приветственный адрес от президента международного Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова.