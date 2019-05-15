Пилот тольяттинской команды одержал победу в первом этапе чемпионата Эстонии по ралли-кроссу

Пилот тольяттинской команды по автомобильному спорту Bragin Racing Team Михаил Симонов победил в первом этапе чемпионата Эстонии по ралли-кроссу в классе "SUPER1600".

Михаил выступает на автомобиле Renault Clio, на котором стал вице-чемпионом России по ралли-кроссу 2018 года в аналогичном классе.

Наряду с "местными" спортсменами, в чемпионате Эстонии, проходящем в пять этапов, участвуют спортсмены из Латвии, Финляндии, России. Первый этап прошел 11 мая вблизи города Элва.

В непростых погодных условиях (шел дождь и температура воздуха не поднималась выше 8°С) Михаилу удалось без тренировок установить необходимые настройки автомобиля, выбрать оптимальную траекторию прохождения трассы и тактические действия на старт с каждой позиции.

От заезда к заезду Симонов показывал все лучшие результаты, а по итогам всех заездов поднялся на верхнюю ступень пьедестала.