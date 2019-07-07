Полузащитник Мохаммед Рабиу покинул "Крылья Советов"

Полузащитник Мохаммед Рабиу больше не сможет выступать за "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба.

"Футболист покинул "Крылья" из-за проблем со здоровьем", — заявили в команде.

Напомним, 29-летний футболист известен российским любителям футбола по выступлениям за "Кубань" и "Анжи". Также Мохаммед играл за французский "Эвиан". С 2011 по 2015 г. Рабиу был игроком сборной Ганы, в составе которой участвовал в чемпионате мира по футболу в 2014 году.

В "Крылья Советов" он пришел в феврале текущего года. В российском чемпионате он сыграл 11 игр, в которых голами не отметился.