Нападающим Александром Соболевым интересуется "Брюгге"

Нападающим самарских "Крыльев Советов" Александром Соболевым интересуется бельгийский "Брюгге", пишет dynamo.kiev.ua.

"Соболев из "Крыльев" интересен киевскому "Динамо" и "Брюгге". Футболисту звонил президент киевского клуба Игорь Суркис. То есть Соболев будет завтра на игре и с кем-то — точно подпишет?" — написал популярный телеведущий и журналист Алексей Андронов в своем телеграм-канале.

Ранее Волга Ньюс писал, что форвард отказался от предложения киевского "Динамо".

Напомним, Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской Премьер-Лиге.