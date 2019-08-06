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Футбол Спорт

Нападающим Александром Соболевым интересуется "Брюгге"

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Нападающим самарских "Крыльев Советов" Александром Соболевым интересуется бельгийский "Брюгге", пишет dynamo.kiev.ua.

"Соболев из "Крыльев" интересен киевскому "Динамо" и "Брюгге". Футболисту звонил президент киевского клуба Игорь Суркис. То есть Соболев будет завтра на игре и с кем-то — точно подпишет?" — написал популярный телеведущий и журналист Алексей Андронов в своем телеграм-канале.

Ранее Волга Ньюс писал, что форвард отказался от предложения киевского "Динамо". 

Напомним, Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской Премьер-Лиге.

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