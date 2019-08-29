МИКРОЗИМ возвращает чистоту водоемам

Загрязнение рек стало столь значительным, что вызывает тревогу. Это вызвано сбросом в водоемы недостаточно очищенных сточных вод, смывом нефтепродуктов, удобрений, тяжелых металлов с территории водосбора. Усиливается эвтрофикация водоемов, когда избыток питательных веществ вызывает продолжительное засилье фитопланктона, например, ядовитых сине-зеленых водорослей.

Естественные факторы самоочищения водоемов — отстаивание, разбавление, растворение и перемешивание поступающих загрязнений, обеззараживание воды под влиянием ультрафиолетового излучения солнца, окисление органических и неорганических веществ кислородом, жизнедеятельность бактерий, зоопланктона, микроводорослей, высших водорослей, рыб — в какой-то момент могут не справиться с загрязнением, которое имеет тенденцию к увеличению. В загрязняемом водоеме жизнь идет по-иному, подавляется жизнедеятельность одних групп микроорганизмов, получают развитие другие виды микроорганизмов, меняются соотношения между отдельными группами, изменяется направление метаболизма.

Прогрессирующее загрязнение нарушает биологический баланс водоема, накапливается в виде трудноокисляемых соединений, сокращает содержание кислорода, вызывает увеличение количества взвешенных веществ. В итоге — критически сокращается численность видов флоры и фауны, наиболее требовательных к чистоте воды, а те виды, что остались, врачи не рекомендуют употреблять в пищу.

Можно ли справиться с потоком загрязнения в современных условиях?

Биопрепарат Микрозим® Понд Трит® содержит научно составленную консорцию выделенных из водоемов и почв естественных микроорганизмов, cпособных разрушать и перерабатывать широкий спектр характерных для современных водоемов загрязнителей — нефтепродуктов, ПАВ, фенолов, трудноокисляемых соединений, железа, широкого спектра неживой органики, сложных органических веществ. Разрушение и переработка загрязнений происходит с образованием углекислого газа. Входящие в состав биопрепарата микроорганизмы безвредны для человека, животных, рыб, водной флоры и фауны, разрушают только неживую органику. Внесение биопрепарата Микрозим® Понд Трит® в загрязняемые водотоки: отстойники, русла, притоки, запруды обеспечивает долгосрочный экологический эффект.

Впервые биопрепарат Микрозим® Понд Трит® применен для очистки Краснопресненских прудов в Москве общей площадью 3000 кв.м и глубиной 1-2 метра. Пруды на протяжении десятилетий служат гнездовьями водоплавающих птиц: пеликанов, лебедей, уток. Берега прудов обсажены деревьями. В результате накапливания на дне прудов фекалий водоплавающих птиц, опавшей листвы и веток загрязнение проявилось в следующих признаках: высокая мутность воды, уровень донного осадка толщиной 1 метр, неприятные запахи. Начиная с июня по сентябрь пруды обрабатывались дозами биопрепарата Микрозим® Понд Трит®. В результате было получено полное исчезновение неприятного запаха в течение одного месяца с начала обработки водоема, существенное увеличение прозрачности воды через два месяца и снижение уровня донного осадка к сентябрю. В настоящее время Микрозим® Понд Трит широко применяется в экологической программе по очистке и восстановлению многочисленных водоемов и водотоков города Москвы.

Основным достоинством биологической очистки является очистка воды и донных отложений водоема путем восстановления естественных процессов биологического самоочищения, достигаемого без механического или химического вмешательства в экосистему. Расход биопрепарата на очистку водоема составляет 1 грамм сухой порошковой формы препарата на 1 м³ воды с внесением по частям.

Олег Кулинич,

генеральный директор

ООО "РСЭ-трейдинг-МИКРОЗИМ"

МИКРОЗИМ®

www.микрозим.рф

+7(495)5143842,

+7(495)2254538

На правах рекламы