Нефтяники АО "Самаранефтегаз" работают про запас

В первое воскресенье сентября страна — вот уже в 39 раз — отметила День работника нефтяной и газовой промышленности. К Самарской области этот праздник имеет самое непосредственное отношение: с предвоенных лет вплоть до середины 1970 годов наш регион (в составе Волго-Уральской нефтегазоносной провинции) был, пожалуй, основным источником черного золота для всех отраслей реального сектора отечественной экономики. Сегодня львиная доля нефтедобычи на территории нашего региона приходится на дочернюю структуру компании Роснефть — Самаранефтегаз.

Наращивая ресурсную базу

По итогам 2018 г. фактическая добыча углеводородов компанией Самаранефтегаз достигла 12,5 млн т нефтяного эквивалента, что соответствует сложившемуся за последние несколько лет стабильному уровню. Этого результата удалось добиться благодаря увеличению ресурсной базы, росту объемов эксплуатационного и поисково-разведочного бурения, а также успешной реализации программы геологоразведочных работ.

Хотя предприятие обеспечено промышленными запасами на ближайшие 35 лет, в прошлом году были открыты четыре новых месторождения нефти и 33 новые залежи с суммарными запасами по категории АВ1С1+В2С2 (разведанными и предварительно оцененными) более 19 млн т.

Для восполнения запасов углеводородов, расширения ресурсной базы и обеспечения устойчивого роста добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе Самаранефтегаз активно участвует в аукционах, организуемых региональным подразделением Федерального агентства по недропользованию. В прошлом году предприятие приобрело лицензии на право пользования Успенским, Рябиновским, Бочкаревским, Черновским и Ново-Желябовским участками недр с общим приростом запасов 3,8 млн т.

На аукционных торгах в нынешнем августе компания Самаранефтегаз приобрела лицензию на пользование недрами еще одного — Павловского — участка площадью 114 км² с извлекаемыми запасами нефти около 1 млн т и ресурсами с оценкой 1,5 млн т. Примечательно, что данный участок расположен в Алексеевском районе Самарской области, на территории которого Самаранефтегаз в течение ряда лет ведет добычу нефти и газа. Здесь создана развитая транспортная инфраструктура, проходят газо- и нефтепроводы, а также линии электропередачи.

С производственной точки зрения, важно, что в пределах Павловского участка находятся части запасов Богатыревского, Субботинского, Речного и Половецкого месторождений, на которых Самаранефтегаз работает уже довольно давно.

Совершенствуя производство

В 2018 г. Самаранефтегаз ввел в эксплуатацию сразу несколько производственных объектов. На Горбатовском месторождении в рамках реализации целевой программы по метрологии и контролю качества построен новый лабораторный комплекс, а на Ветлянском — заработала установка путевого сброса пластовой воды. Также в прошлом году на Покровском месторождении завершено строительство новой блочно-модульной котельной, предназначенной для обеспечения теплоснабжения установки предварительного сброса воды. На Кулешовском месторождении в 2018 г. запущен в эксплуатацию полигон по переработке грунтов с повышенным содержанием углеводородов.

Еще одно производственное достижение компании Самаранефтегаз: в 2018 г. на одной из скважин Барино-Лебяжинского месторождения испытан новый тип долота, который показал высокую эффективность. Так, за один рейс был пробурен интервал 609-2346 метров, проходка составила 1737 метров, а время бурения — 85 часов. При этом была достигнута достаточно высокая средняя механическая скорость — более 20 м в час.

При подготовке публикации использована информация, предоставленная пресс-службой АО "Самаранефтегаз"