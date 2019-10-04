Команда самарских энергетиков завоевала международное "золото"

Команда Российской Федерации, представленная персоналом филиала "Самарские сети" компании "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги"), победила на XVI Международных соревнованиях профессионального мастерства.

За право называться лучшими

В городе Кызылорда, Республика Казахстан, состоялись XVI Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ — Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 10/0,4 кВ. Организаторами соревнований выступил исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ, принимающей стороной стала АО "Кызылординская РЭК".

За право называться лучшими энергетиками СНГ боролись команды из 8 стран — Республики Беларусь, Казахстана, Российской Федерации, Грузии, Кыргызской Республики и Республик Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.

От Российской Федерации выступала команда ПАО "Россети", представленная персоналом филиала "Самарские сети" дочерней компании "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги"). Звание лучших энергетиков России и возможность защищать честь страны на Международных соревнованиях заслуженно достались волжанам по итогам Всероссийских соревнований профмастерства группы "Россети", которые прошли в Санкт-Петербурге в июле.

От замены изолятора — до оказания первой помощи

Энергетикам предстояло пройти 7 этапов, которые включают не только теоретические знания, но и практические работы — замену проходного изолятора 10 кВ на ГКТП 10/0,4 кВ, техническое обслуживание разъединителя на опоре ВЛ 10 кВ с использованием гидроподъемника, замену дефектного изолятора на анкерно-угловой железобетонной опоре. Этапы соревнований также включали в себя тушение пожара на ГКТП 10/0,4 кВ, и освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание ему первой помощи.

Россияне — впереди!

Итоги соревнований были подведены на торжественной церемонии закрытия. По результатам выступлений и набранным баллам 1 место заняла команда Российской Федерации в составе Евгения Шмачкова, Николая Журавлева, Антона Шумилкина, Олега Никонорова, Игоря Ашпетова, во главе с руководителем команды Андреем Бархаткиным.

Золотые медали и кубок победителям вручил председатель исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ, председатель оргкомитета Игорь Кузько. "Сегодня мы подвели итоги XVI Международных соревнований профмастерства персонала электроэнергетической отрасли государств содружества. Приятно отметить, что все команды продемонстрировали незаурядную волю и мужество в стремлении к победе в отборочных соревнованиях, тренировках и в упорной борьбе на наших соревнованиях. Сюда попали лучшие из лучших команд государств содружества. От имени членов Электроэнергетического совета СНГ и от себя лично поздравляю команды, занявшие призовые места. Уверен, что ваши достижения являются закономерным результатом внимательного отношения вашего руководства к подготовке и повышению квалификации персонала. Все команды показали высокий уровень теоретической и практической профессиональной подготовки, выполнение ремонтных работ, соблюдение правил техники безопасности при их выполнении", — отметил в заключительной речи Игорь Кузько.

Кроме того, член российской команды Олег Никоноров стал лучшим электромонтером Международных соревнований профмастерства. "Я впервые принял участие в соревнованиях профмастерства и прошел весь путь — от соревнований между районами электрических сетей до соревнований в Казахстане. Счастлив и горд, что мне выпала такая возможность. Именно благодаря высокой профессиональной подготовке, соблюдению правил охраны труда и безопасному производству работ, применению новых методик и технологий, которым уделяется значительное внимание в нашей компании, мы смогли продемонстрировать столь высокий результат. Да и обмен знаниями и накопленным практическим опытом имеет особое значение в нашем профессиональном развитии. Мы не только соревнуемся, но и учимся друг у друга", — отметил лучший электромонтер СНГ Олег Никоноров.

Игорь Кузько, председатель исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ, председатель оргкомитета соревнований:

— Все команды продемонстрировали незаурядную волю и мужество в стремлении к победе в отборочных соревнованиях, тренировках и в упорной борьбе на наших соревнованиях. Сюда попали лучшие из лучших команд государств содружества. От имени членов Электроэнергетического совета СНГ и от себя лично поздравляю команды, занявшие призовые места.