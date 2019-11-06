Компания "ТНП", "сдавшая" трех полковников ФСБ, продолжает борьбу за нефть

ООО "Межотраслевое объединение "ТНП", фигурирующее в уголовном деле трех полковников ФСБ, одержало промежуточную победу в судебном споре за права на Коммунарское месторождение нефти в Кинельском районе. В конце октября Арбитражный суд Московского округа отменил решение Девятого арбитражного апелляционного суда, признавшего недействительными сделки, через которые лицензия на месторождение перешла от АО "РНГК "Союз" к "ТНП".

Напомним, Коммунарским участком и нефтебазой в с. Богатое владело ОАО "Элексброкерс" Ильи Карася. В 2008 г. компания была продана восьми физическим и юридическим лицам. СМИ сообщали, что сразу после сделки, оставаясь гендиректором "Элексброкерса", Карась взял кредит на 170 млн руб. под поручительство компании. Новые собственники в попытке защититься от вывода активов перевели лицензию на РНГК "СОЮЗ", а имущество - на ООО "Велес-Трейдинг".

В 2016 г. лицензия перешла компании "Спецнефтегазэнерго", а затем через промежуточные фирмы - к "ТНП". Акционеры "Союза" заявляли о подделке документов и рейдерском захвате.

Компанию, "сдавшую" трех полковников ФСБ, лишают нефтяного участка ООО "Межотраслевое объединение "ТНП", представители которой посадили на скамью подсудимых трех полковников самарского управления ФСБ, может остаться без лицензии на Коммунарский нефтяной участок в Кинельском районе. Других месторождений в активе компании нет, а имеющееся ранее фигурировало в уголовном деле о добыче нефти под видом воды.

Во время банкротства "Элексброкерса" на Коммунарское месторождение был наложен арест, но добыча нефти на нем продолжалась.

В том же 2016 г. "Союз" был признан банкротом. Сейчас московский банк "Пересвет", входящий в реестр кредиторов компании с требованием в 64 млн руб., оспаривает сделки, в результате которых она потеряла лицензию на нефтяной участок.

Суд первой инстанции - Арбитражный суд Москвы - в мае 2019 г. отказал в удовлетворении требований банка, указав на истекший срок исковой давности и посчитав, что лицензия не была для "Союза" дорогостоящим активом, так как "общество не извлекало из него материальной прибыли, а просто отражало его на балансе предприятия".

Это решение банку удалось отменить - Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве в августе удовлетворил апелляционную жалобу "Пересвета". Коллегия судей указала, что оспариваемые сделки были совершены после принятия заявления о признании должника несостоятельным и причинили кредиторам вред, "выразившийся в уменьшении потенциальной конкурсной массы".

Суд признал всю цепочку сделок притворными и недействительными, указав, что в таких случаях применяется трехлетний срок исковой давности.

Позицию коллегия обосновала тем что все сделки были совершены в короткий промежуток времени, были безвозмездными, "прослойки" были ликвидирован в кратчайшие сроки.

При этом суд отмечает, что, фактически, должник лишился своего актива, позволявшего осуществлять предпринимательскую деятельность, который при всех усилиях при выводе из потенциальной конкурсной массы нельзя считать несущественным.

Однако апелляционный суд отказался удовлетворить требование о возврате в лицензии в конкурсную массу, так как "не установлено доказательств утраты юридической силы решений органа, осуществляющего лицензионную деятельность, о переоформлении лицензии".

В то же время коллегия судей отметила, что в данном случае восстановление нарушенного права возможно при рассмотрении иска о взыскании убытков с причинившего их лица.

Однако 29 октября Арбитражный суд Московского округа отменил решение апелляционной инстанции, оставив в силе определение столичного арбитража.

Также отметим, что за мошенническую схему "крышевания" "ТНП" и нефтебазы "Лагуна" в Похвистневском районе реальные сроки лишения свободы получили три полковника ФСБ и два посредника.