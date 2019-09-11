Компанию, "сдавшую" трех полковников ФСБ, лишают нефтяного участка

ООО "Межотраслевое объединение "ТНП", представители которой посадили на скамью подсудимых трех полковников самарского управления ФСБ, может остаться без лицензии на Коммунарский нефтяной участок в Кинельском районе. Других месторождений в активе компании нет, а имеющийся ранее фигурировал в уголовном деле о добыче нефти под видом воды.

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве удовлетворил апелляционную жалобу банка "Пересвет", признав недействительными сделки, которые привели к переходу лицензии на Коммунарский участок от АО "РНГК "Союз" к "ТНП" (банк входит в реестр кредиторов банкротящегося "Союза" с требованием в 64 млн руб.).

Стороны могут обжаловать это решение до 13 сентября. Судя по материалам КАД ВАС, пока жалобы не поданы.

Интересный момент - суд первой инстанции, отказывая в требованиях "Пересвету", посчитал, что, право пользования недрами не являлось для "Союза" дорогостоящим активом, так как "общество не извлекало материальной прибыли из него, а просто отражало его на балансе предприятия".

Напомним, изначально Коммунарским участком владело ОАО "Элексброкерс" Ильи Карася — российского предпринимателя, основателя МЭВЦ "Элекс", ставшего первым российским акционерным обществом. Его фирма ELecs в 90-ых была крупнейшим в мире продавцом калькуляторов, собирала и продавала компьютеры, делала софтверные проекты для корпоративных клиентов.

Со временем Карась переключился на банковские и нефтегазовые проекты. Одним из них был "Элексброкерс", получивший лицензию на Коммунарское месторождение и строивший неподалеку от него — в с. Богатое — нефтебазу.

Гособвинение запросило троим полковникам ФСБ 37 с половиной лет Во вторник, 3 сентября, в Самарском гарнизонном военном суде проходят прения по делу троих полковников регионального УФСБ, обвиняемых в мошенничестве.

В 2008 г. 100% акций были проданы восьми физическим и юридическим лицам. Как сообщали СМИ, сразу после продажи, еще оставаясь гендиректором, Карась взял кредит на 170 млн руб. под поручительство "Элексброкерса", к которому отношения уже не имел.

Новые собственники компании в попытке защититься от вывода активов перевели лицензию на АО "РНГК "СОЮЗ", а имущество — на ООО "Велес-Трейдинг".

В 2016 г. лицензия перешла компании "Спецнефтегазэнерго", а затем через промежуточные фирмы к ТНП. Акционеры "Союза" заявляли, что произошло это по поддельным документам и имел место рейдерский захват.

Во время банкротства "Элексброкерса" на Коммунарское месторождение был наложен арест, но добыча нефти там велась — под видом воды. Единственным ответственным за это стал директор ООО "Весь бизнес" Игорь Карпов, которого обвинили в незаконном предпринимательстве. В январе 2016 г. суд приговорил его к штрафу в 350 тыс. рублей.

По версии следствия, Карпов в феврале-марте 2015 г. вывез с месторождения 750 т нефти на 7,5 млн рублей. Сырье он якобы сбывал "ТНП". Эта фирма по договору с конкурсным управляющим ОАО "Элексброкерс" обслуживала оборудование Коммунарского участка в период его консервации.

При этом по словам источников, реальные объемы незаконно добытой нефти были гораздо выше, а сумма ущерба приближалась к 1 млрд рублей.

Однако правоохранители удовлетворились таким приговором Карпову, хотя очевидно, что один человек провернуть такую аферу не мог.

Также отметим, что нефтеперевалочная база "ТНП" находится на ул. Нефтяников, 3 в Богатом, рядом с жилыми домами — в 10-20 метрах. А санитарно-защитная зона у такого предприятия должна быть около 500 м. Местные жители неоднократно обращались в надзорные органы с жалобами на работу предприятия, прежде всего на сильный запах сероводорода. Однако проверки оборачивались лишь незначительными штрафами.

Вопросы силовиков по этой нефтебазе возникали и в рамках других уголовных дел.

Вероятно, для решения подобных проблем компании и потребовалась "крыша" офицеров ФСБ.

Напомним, сейчас на скамье подсудимых находятся три полковника ФСБ — Сергей Гудованый, Павел Чермашенцев и Александр Переточкин, которых обвиняют в мошенничестве. Якобы они обещали оказывать помощь руководителям "ТНП" и собственникам нефтебазы "Лагуна" в Похвистнево. За покровительство, которого они, по версии следствия в реальности не оказывали, офицеры и два посредника получили в общей сложности около 118 млн рублей.

Представители "ТНП" при этом не смогли убедительно рассказать в суде о происхождении миллионов, передававшихся полковникам.

Учитывая, что нефтебаза в Богатом по-прежнему работает, вероятно, вопрос невмешательства правоохранителей в деятельность фирмы решен другим образом.