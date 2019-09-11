16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компанию, "сдавшую" трех полковников ФСБ, лишают нефтяного участка СИБИНТЕК отметил 20-летний юбилей НПЗ, принадлежавший фигуранту дела о "грязной нефти", сменил оператора "Нефтеперевалка", фигурирующая в уголовном деле о грязной нефти, сменила собственника Поволжские нефтяники нацелены на стабильный объем добычи

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Компанию, "сдавшую" трех полковников ФСБ, лишают нефтяного участка

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Межотраслевое объединение "ТНП", представители которой посадили на скамью подсудимых трех полковников самарского управления ФСБ, может остаться без лицензии на Коммунарский нефтяной участок в Кинельском районе. Других месторождений в активе компании нет, а имеющийся ранее фигурировал в уголовном деле о добыче нефти под видом воды.

Фото: pixabay.com

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве удовлетворил апелляционную жалобу банка "Пересвет", признав недействительными сделки, которые привели к переходу лицензии на Коммунарский участок от АО "РНГК "Союз" к "ТНП" (банк входит в реестр кредиторов банкротящегося "Союза" с требованием в 64 млн руб.).

Стороны могут обжаловать это решение до 13 сентября. Судя по материалам КАД ВАС, пока жалобы не поданы.

Интересный момент - суд первой инстанции, отказывая в требованиях "Пересвету", посчитал, что, право пользования недрами не являлось для "Союза" дорогостоящим активом, так как "общество не извлекало материальной прибыли из него, а просто отражало его на балансе предприятия".

Напомним, изначально Коммунарским участком владело ОАО "Элексброкерс" Ильи Карася — российского предпринимателя, основателя МЭВЦ "Элекс", ставшего первым российским акционерным обществом. Его фирма ELecs в 90-ых была крупнейшим в мире продавцом калькуляторов, собирала и продавала компьютеры, делала софтверные проекты для корпоративных клиентов.

Со временем Карась переключился на банковские и нефтегазовые проекты. Одним из них был "Элексброкерс", получивший лицензию на Коммунарское месторождение и строивший неподалеку от него — в с. Богатое — нефтебазу.

Гособвинение запросило троим полковникам ФСБ 37 с половиной лет Гособвинение запросило троим полковникам ФСБ 37 с половиной лет
Во вторник, 3 сентября, в Самарском гарнизонном военном суде проходят прения по делу троих полковников регионального УФСБ, обвиняемых в мошенничестве.

В 2008 г. 100% акций были проданы восьми физическим и юридическим лицам. Как сообщали СМИ, сразу после продажи, еще оставаясь гендиректором, Карась взял кредит на 170 млн руб. под поручительство "Элексброкерса", к которому отношения уже не имел.

Новые собственники компании в попытке защититься от вывода активов перевели лицензию на АО "РНГК "СОЮЗ", а имущество — на ООО "Велес-Трейдинг".

В 2016 г. лицензия перешла компании "Спецнефтегазэнерго", а затем через промежуточные фирмы к ТНП. Акционеры "Союза" заявляли, что произошло это по поддельным документам и имел место рейдерский захват.

Во время банкротства "Элексброкерса" на Коммунарское месторождение был наложен арест, но добыча нефти там велась — под видом воды. Единственным ответственным за это стал директор ООО "Весь бизнес" Игорь Карпов, которого обвинили в незаконном предпринимательстве. В январе 2016 г. суд приговорил его к штрафу в 350 тыс. рублей.

Интересно, что Карпов является партнером по бизнесу Евгения Аброськина, который недавно выслушал приговор по делу об обмане дольщиков ГК "Волга-Групп" на 1 млрд рублей. Он был признан виновным в мошенничестве, но избежал наказания из-за истечения срока привлечения к ответственности.

По версии следствия, Карпов в феврале-марте 2015 г. вывез с месторождения 750 т нефти на 7,5 млн рублей. Сырье он якобы сбывал "ТНП". Эта фирма по договору с конкурсным управляющим ОАО "Элексброкерс" обслуживала оборудование Коммунарского участка в период его консервации.

При этом по словам источников, реальные объемы незаконно добытой нефти были гораздо выше, а сумма ущерба приближалась к 1 млрд рублей.

Однако правоохранители удовлетворились таким приговором Карпову, хотя очевидно, что один человек провернуть такую аферу не мог.

Также отметим, что нефтеперевалочная база "ТНП" находится на ул. Нефтяников, 3 в Богатом, рядом с жилыми домами — в 10-20 метрах. А санитарно-защитная зона у такого предприятия должна быть около 500 м. Местные жители неоднократно обращались в надзорные органы с жалобами на работу предприятия, прежде всего на сильный запах сероводорода. Однако проверки оборачивались лишь незначительными штрафами.

Вопросы силовиков по этой нефтебазе возникали и в рамках других уголовных дел.

Вероятно, для решения подобных проблем компании и потребовалась "крыша" офицеров ФСБ.

Напомним, сейчас на скамье подсудимых находятся три полковника ФСБ — Сергей Гудованый, Павел Чермашенцев и Александр Переточкин, которых обвиняют в мошенничестве. Якобы они обещали оказывать помощь руководителям "ТНП" и собственникам нефтебазы "Лагуна" в Похвистнево. За покровительство, которого они, по версии следствия в реальности не оказывали, офицеры и два посредника получили в общей сложности около 118 млн рублей.

Представители "ТНП" при этом не смогли убедительно рассказать в суде о происхождении миллионов, передававшихся полковникам.

Учитывая, что нефтебаза в Богатом по-прежнему работает, вероятно, вопрос невмешательства правоохранителей в деятельность фирмы решен другим образом.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6