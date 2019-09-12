В Похвистневском районе осудили двух нефтеврезчиков

В Похвистневском районе суд вынес приговор обвиняемым в краже нефти в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

С мая по июль 2017 г. двое подсудимых вместе с подельниками, личности которых следствие не установило, сделали врезку в нефтепровод Нижневартовск — Курган — Куйбышев на 2102 км, в районе с. Малое Ибряйкино. С помощью этой врезки они систематически крали нефть.

Суд назначил одному из обвиняемых три с половиной года, а другому — два года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.