Прокуратура опротестовала приговор трем полковникам ФСБ, получившим 34 года, как слишком мягкий

Все пятеро, осужденных по делу полковников ФСБ, подали апелляционные жалобы на приговор, вынесенный 10 октября в Самарском гарнизонном суде. Также им осталось недовольно и гособвинение — прокуратура направила представление, мотивированное мягкостью назначенного наказания.

Напомним, трое полковников ФСБ — Сергей Гудованый, Александр Переточкин и Павел Чермашенцев были признаны виновными в мошенничестве и получении взятки. Обманутыми ими оказались владельцы нефтебаз. Офицеров приговорили к 20, 10 и 4 годам лишения свободы, соответственно, с лишением званий и наград.

Полковника ФСБ Сергея Гудованого приговорили к 20 годам колонии Военный суд самарского гарнизона приговорил офицеров ФСБ: полковника Сергея Гудованого к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима, полковника Александра Переточкина к 10 годам, полковника Чермашенцева к четырем. Также они лишены воинских званий и наград.

Двое их подельников — бизнесмены из Саратова Алексей Пашкевич и Сергей Булатов — получили семь и пять лет колонии.

"После получения протокола судебных заседаний мы, скорее всего, подадим дополнительные жалобы, — сообщил изданию адвокат Гудованого Андрей Карномазов. — Мой подзащитный намерен бороться до конца".

Сергей Гудованый не признает обвинение в хранении оружия, которое правоохранители изъяли в его доме в Саратовской области, где он давно не проживает. Также он не признал получение взятки, переданной якобы через полковника Переточкина, который также категорически отрицает свою вину.