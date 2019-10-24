Прокуратура опротестовала приговор трем полковникам ФСБ, получившим 34 года, как слишком мягкий

Все пятеро, осужденных по делу полковников ФСБ, подали апелляционные жалобы на приговор, вынесенный 10 октября в Самарском гарнизонном суде. Также им осталось недовольно и гособвинение — прокуратура направила представление, мотивированное мягкостью назначенного наказания.
Напомним, трое полковников ФСБ — Сергей Гудованый, Александр Переточкин и Павел Чермашенцев были признаны виновными в мошенничестве и получении взятки. Обманутыми ими оказались владельцы нефтебаз. Офицеров приговорили к 20, 10 и 4 годам лишения свободы, соответственно, с лишением званий и наград.
Двое их подельников — бизнесмены из Саратова Алексей Пашкевич и Сергей Булатов — получили семь и пять лет колонии.
"После получения протокола судебных заседаний мы, скорее всего, подадим дополнительные жалобы, — сообщил изданию адвокат Гудованого Андрей Карномазов. — Мой подзащитный намерен бороться до конца".
Сергей Гудованый не признает обвинение в хранении оружия, которое правоохранители изъяли в его доме в Саратовской области, где он давно не проживает. Также он не признал получение взятки, переданной якобы через полковника Переточкина, который также категорически отрицает свою вину.