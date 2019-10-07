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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Самаре пройдет молодежный форум Нефтегазстройпрофсоюза

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Форум Нефтегазстройпрофсоюза России "Актуальные компетенции молодёжи" пройдет в Самаре с 7 по 11 октября.

Профсоюзные лидеры и эксперты планируют обсудить с участниками профессиональные компетенции молодых работников нефтегазовой отрасли, настоящее и будущее профессиональных стандартов. В планах также научить участников форума навыкам публичных выступлений и аргументации мнений и дебатов.

Образовательная программа будет включать три блока:
— образовательные треки, где будут обсуждать тренды;
— групповая работа, под руководством модераторов центра корпоративного обучения PresiumEducation;
— softkills, отработка работы с аудиторией и управление коммуникацией.

Спикерами форума заявлены руководители нефтегазовых компаний региона, таких как ООО "Газпром трансгаз Самара",  АО "Новокуйбышевский НПЗ", АО "Транснефть-Приволга". Также представители министерств Самарской области, Минэнерго РФ, профсоюзных организаций и глобального отраслевого профсоюза IndustriALL.

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