За красной чертой: ресурсоснабжающие организации борются с долгами

Проблема, с которой ежегодно сталкиваются ресурсоснабжающие организации, многомиллионные, а порой и миллиардные долги потребителей перед ними за потребленные ресурсы, в преддверии отопительного сезона приобретает еще большую актуальность.

По данным Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" по состоянию на конец августа долги управляющих компаний за теплоресурсы составили 8,2 млрд руб., задолженность перед ООО "Газпром межрегионгаз Самара" (по состоянию на начало августа) достигла 4,27 млрд руб., перед ПАО "Самараэнерго" — свыше 5 млрд рублей.

Сейчас в Самаре подготовка к работе в осенне-зимний период выходит на финишную прямую — коммунальные службы заканчивают перекладку и модернизацию сетей. При этом особое внимание, безусловно, уделяется тем объектам, на которых прежде происходили аварии.

Так, до 15 сентября планируется завершить работы на теплотрассах по ул. Физкультурной, на Комсомольской площади, пересечении ул. XXII Партсъезда и ул. Ставропольской, ул. Мяги, ул. Свободы и ул. Теннисной.

"Основные же усилия (порядка 70% от всех видов работ силами "ПТС") сосредоточены на ул. Ташкентская, где идет перевооружение теплотрассы от ул. Стара-Загора в сторону Московского шоссе (протяженность теплотрассы — 1227 п. м), и ул. Стара-Загора от ул. Ташкентская в сторону ул. Алма-Атинская (протяженность — 685 п. м)", — сообщают в пресс-службе администрации Самары.

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" постоянно ведет работу с должниками — и если до текущего года речь шла только о юридических лицах, то теперь (после перехода на прямые договоры с гражданами) к ним присоединились и физлица.

Так, несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом размер задолженности управляющих компаний за теплоресурсы снизился на 100 млн руб., он по прежнему держится на достаточно очень высоком уровне — 8,2 млрд руб. против 8,3 млрд руб. в 2018 году.

Помимо этого еще около 1,28 млрд руб. задолжали компании физические лица, имеющие с ней прямые договоры. Причем, большая часть этой суммы — 900 млн руб. — долг жителей Самары.

Среди управляющих компаний крупнейшие суммы долга у ООО "Жилуниверсал" (484,3 млн руб.), АО "ПЖРТ Промышленного района" (274,8 млн), ООО "УК № 2 ЖКХ" (110,1 млн), ООО "УК 3" (105,3 млн).

Вместе с тем, как отмечают в пресс-службе регионального филиала "ЭнергосбыТ Плюс", рекордный прирост задолженности за минувший год зафиксирован в Сызрани: потребители тепла в этом городе нарастили свой долг на 28% — с 714,3 млн рублей до 914,6 млн рублей.

С юридическими и физическими лицами, задолжавшими за тепло, "Т Плюс" ведет работу различными способами. Так, в сентябре граждане, имеющие долги перед компанией, получат квитанции с красной полосой. Как отмечают в пресс-службе общества, это "последняя предупредительная мера".

"Того, кто проигнорирует предупреждение, в дальнейшем могут ждать неприятные последствия: судебные иски, аресты имущества, ограничение выезда за рубеж", — поясняют в пресс-службе Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс". В общей сложности было направлено 50 тыс. "красных" квитанций.

Что касается работы с управляющими компаниями, то одной из крайних мер является обращение в региональную комиссию по лицензированию деятельности УК, а также в ГЖИ — с требованием о лишении должников лицензий на осуществление деятельности.

"Также в арсенале энергетиков расторжение договора поставки, судебные разбирательства, банкротство, привлечение руководителей компаний к субсидиарной и даже уголовной ответственности", — отмечают в региональном филиале "ЭнергосбыТ Плюс".

Кроме того, директор по продажам общества Юрий Рябов подчеркивает, что обязательные для УК в преддверии подготовки к зиме акты готовности к прохождению отопсезона, которые они ежегодно получают, "не могут быть выданы, пока не будет урегулирован вопрос с задолженностью за уже полученные энергоресурсы".

"Отсутствие долгов или заключенный график реструктуризации задолженности — обязательное условие готовности к прохождению зимы", — напоминает он.

С похожими проблемами сталкиваются и поставщики газа и, в частности, ООО "Газпром межрегионгаз Самара", просроченная задолженность перед которым по состоянию на 1 августа 2019 г. составила 4,27 млрд рублей. При этом основными потребителями компании являются промышленные предприятия — их доля равна 86,4%, а размер просроченной задолженности — 2 млрд рублей. Эта цифра, кстати, немного ниже показателя прошлого года — тогда долг достигал 2,1 млрд рублей.

В списке должников также теплоснабжающие организации с задолженностью в 929,8 млн рублей. Крупнейшими должниками из их числа по ситуации на начало августа являются ООО "СамРЭК-Эксплуатация" (428 млн руб.), ООО "Волгатеплоснаб" (103 млн), МУП "ЖЭС" (67,4 млн) и МП "СтавропольРесурсСервис" (67,3 млн).

При этом в ООО "Газпром межрегионгаз Самара" поясняют, что рост задолженности теплоснабжающих организаций наблюдается в течение отопительного периода. Это связано с тем, что в Самарской области оплата услуг населением происходит по 1/12 (равными долями), а договора на поставку и транспортировку газа с УК заключаются из расчета оплаты по фактическому потреблению. Сформированная задолженность погашается к началу следующего отопительного периода практически в полном объеме.

Газовики, как и теплоэнергетики, в 2019 г. начали применять схему прямых договоров с гражданами. Их долги перед компанией в августе текущего года достигли 2,27 млрд рублей.

Для сокращения задолженности ООО "Газпром межрегионгаз Самара" с мая 2019 г. проводит автообзвон граждан, долг которых формировался более двух месяцев и превысил 5 тыс. рублей. Это одна из эффективных досудебных мер работы с должниками.

Если ни один из способов информирования не приносит результатов, и абонент не оплачивает долги добровольно, применяются другие предусмотренные законодательством меры. Поставщик газа вправе начислить пени, обратиться в судебные органы с целью взыскания задолженности, а также отключить абонента от подачи газа. "К такой мере как отключение общество прибегает лишь в крайних случаях, после того, как с потребителем проведен весь комплекс предварительных работ", — отмечают в компании.

Так, по состоянию на 1 августа 2019 г. газоснабжение было ограничено у 547 лиц, сумма просроченной задолженности которых составляет 11,7 млн рублей.

Предпринимаемые меры приносят результаты: платежная дисциплина населения стала стабилизироваться по сравнению с первыми месяцами 2019 года, делятся в "Газпром межрегионгаз Самара". Уже по итогам июля 2019 года уровень оплаты к начислениям составляет 154,2% (одновременно с текущими платежами должники из числа населения погашают сформированную ранее задолженность).