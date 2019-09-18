Судебные приставы навестили должников "Жилуниверсала"

Для некоторых жителей дома 487 по проспекту Карла Маркса в Самаре утро 18 сентября стало недобрым. К злостным неплательщикам за коммунальные услуги наведались судебные приставы, чтобы описать их имущество.

Рейд приставы совместно с управляющей компанией "Жилуниверсал" начали в семь утра, пока жильцы еще не успели уйти на работу. В первой квартире дверь никто не открыл. Здесь оставили повестку о необходимости явки к судебному приставу-исполнителю.

Жилец второй квартиры рассказал, что оплатой за коммуналку занимается его жена, которая уже на работе. Женщине пришлось отложить все дела и бежать спасать свое имущество. Впрочем, договориться с приставом ей не удалось, и в присутствии понятых имущество все-таки описали. За коммуналку жильцы этой квартиры задолжали более 60 тысяч рублей. Теперь у них есть 10 дней на то, чтобы предоставить судебному приставу-исполнителю квитанцию о погашении задолженности, или продать имущество и внести деньги на депозитный счет.

Должница уверила, что уже начала платить за коммунальные услуги.

В другой квартире молодой человек пояснил, что много лет там не жил, хотя и был прописан. Проживал в этой квартире его отец, который и накопил внушительный долг — более 280 тысяч рублей.

"Я узнал о задолженности, когда с моей зарплатной карты внезапно списали большую сумму, — рассказывает мужчина. — Пришлось приехать со своей семьей из другого города, чтобы разбираться в ситуации. Долг оплачивать я не отказываюсь".

"Побывав сегодня в нескольких квартирах, мы еще раз убедились, что должники, у которых самая большая сумма долга — это люди, которые могут спокойно оплачивать услуги ЖКХ, — говорит заместитель генерального директора УК "Жилуниверсал" по правовым вопросам Андрей Борисов. — Например, в одной из квартир, по словам соседей, жильцы сделали хороший ремонт и недавно купили автомобиль. При этом задолженность у них составляет 300 тысяч рублей".

По его словам, из всех должников всего 5-7% тех, кто не может вовремя оплачивать услуги в силу тех или иных жизненных обстоятельств.

"Этим людям мы всегда идем навстречу, заключаем соглашение о рассрочке. Если попали в такую жизненную ситуацию, необходимо обратиться в социальную службу за получением различных льгот, пособий и так далее. Но не нужно переставать платить и ждать, когда через два года к вам придут судебные приставы. Когда мы покупаем что-то в магазине, мы платим за товар сразу. Тепло, вода, свет, уборка территорий — это тот же самый товар, который нужно своевременно оплачивать", — говорит представитель управляющей компании.

Впрочем, ситуации, когда должникам действительно нечем платить, тоже случаются, говорит судебный пристав-исполнитель ОСП Кировского района Самары при УФССП России по Самарской области Александра Морозова.

"В ходе рейдов по должникам приставы проводят проверки их имущественного положения, — рассказывает Александра Морозова. — Просто так списать долги мы не имеем права, не удостоверившись, что с должников действительно нечего взять. В многоквартирных домах редко встретишь пьющих жильцов, загубленную квартиру. В общежитиях ситуация другая, там в большинстве своем те, кто не платят, и описывать у них просто нечего. Другие и рады бы оплатить, но у них нет возможности. В любом случае мы разъясняем должникам их права, если нет возможности оплатить все сразу, рекомендуем в добровольном порядке обратиться в суд за рассрочкой. С других мы взыскиваем суммы в принудительном порядке с их зарплат и расчетных счетов".

Проблема задолженности за услуги ЖКХ стоит перед "Жилуниверсалом" очень остро. В свою очередь, у компании формируются долги перед ресурсоснабжающими организациями. На сегодняшний день долг жильцов перед УК составляет уже более 500 млн рублей. На эти средства можно было бы отремонтировать десятки крыш, подъездов, внутридомовых сетей и тротуаров жилого фонда, который обслуживает компания.

"Мы проводим с должниками огромный объем работы, — говорит Андрей Борисов. — Рассылаем уведомления, предупреждения, на квитанциях указываем сумму задолженности, предупреждаем о том, что может быть ограничено предоставление коммунальных услуг. Совместно с рерурсоснабжающими организациями такие мероприятия тоже проводятся — ограничивается подача электроэнергии, производится тампонирование канализации". — Он отметил, что сейчас за услуги ЖКХ не платить, во-первых, не выгодно, так как к оплате прибавляются пени и госпошлина при обращении в суд, и, во-вторых, не платить не получится, так как задолженность будет взыскана в любом случае — это вопрос непродолжительного периода времени. Больше такого не будет: законодательство ужесточилось по отношению к неплательщикам — отмечает представитель УК. — Поэтому призываю жильцов платить вовремя, чтобы избежать дополнительных пени и судебных расходов, ареста счетов и имущества.

Подобные рейды сотрудники "Жилуниверсала" совместно с судебными приставами Кировского района проводят не реже двух раз в неделю. Согласно требованию закона, сначала судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на денежные средства должника: часть заработной платы, средства на банковских картах и счетах, накладывается арест на имущество.

Чтобы предупредить подобную ситуацию, сотрудники УК самостоятельно обходят должников, в отношении которых исполнительное производство пока не возбуждено. Управляющая компания всегда готова предложить должникам самый гуманный сценарий из всех возможных — заключить соглашение о рассрочке платежей при условии единовременного частичного погашения долга от 30% до 50%.

Всего за 2019 год управляющая компания "Жилуниверсал" выдала неплательщикам почти 20 тысяч предписаний, в суд подано более 2 тысяч заявлений о взыскании долгов. Более 2 тысяч заявлений передано в службу судебных приставов. С должников за коммунальные услуги в этом году взыскали почти 4 млн рублей.