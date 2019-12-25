Самара, Новокуйбышевск и Тольятти подали заявку на переход к альткотельным

Администрации Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и ПАО "Т Плюс" подали заявку в Министерство энергетики РФ об отнесении указанных городов к ценовой зоне теплоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

ПАО "Т Плюс" планирует направить на модернизацию в Новокуйбышевске 4,5 млрд руб., в Тольятти — 23,7 млрд руб., в Самаре — 29,9 млрд рублей.

"Следующим этапом станет рассмотрение подготовленных муниципалитетами и энергокомпанией пакетов документов, согласование проектов с Минстроем России и ФАС России. Далее Минэнерго внесет проекты решений о переходе города на метод "альтернативной котельной" на рассмотрение в правительство Российской Федерации", — уточняется в релизе.

Напомним, ранее директор Самарского филиала "Т Плюс" Александр Гришатов в интервью Волга Ньюс рассказывал, что решение о переходе на регулирование тарифов по методу "альтернативной котельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске должно быть принято до конца 2019 года.

"Альткотельная" — это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного (замещающего централизованное теплоснабжение) источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.



