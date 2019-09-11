Внедрение альткотельной в Самаре от "Т Плюс" будет курировать Денис Бобров

С 11 сентября к обязанностям заместителя директора по развитию тепловых узлов филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" приступил Денис Бобров. С апреля 2018 г. он являлся директором - главным инженером Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

"На новой должности Денис Бобров займется вопросами подготовки и заключения концессионных соглашений, перехода городов Самарской области на новую модель рынка тепла по методу альткотельной, также среди приоритетных вопросов — оптимизация тепловых узлов и долгосрочное бизнес-планирование", - отмечается в пресс-релизе "Т Плюс".

Напомним, ранее директор Самарского филиала "Т Плюс" Александр Гришатов в интервью Волга Ньюс рассказывал, что решение о переходе на регулирование тарифов по методу "альтернативной котельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске должно быть принято до конца 2019 года.