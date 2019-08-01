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Энергетика ТЭК

Решение по переходу к "альткотельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске будет принято до конца года

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Решение о переходе на регулирование тарифов по методу "альтернативной котельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске должно быть принято до конца 2019 года. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил директор Самарского филиала "Т Плюс" Александр Гришатов.

"Сейчас параметры перехода находятся в стадии обсуждения. Мы смотрим что перекладывается, в какой срок, каких вложений это потребует. До конца года решение должно быть принято", — рассказал он.

При этом переход к новому тарифу, который, например, в Самаре составляет 1 681,63 рубля за 1 Гкал (без НДС) произойдет не сразу, замечает руководитель филиала "Т Плюс". Напомним, действующий тариф — 1682,40 с НДС.

"Понятно, что повышение до этого уровня будет не моментальным, сейчас обсуждается за сколько лет мы придем к таким цифрам. Есть варианты за 5 и за 10 лет. От этого зависит объем финансирования. Сейчас мы ищем баланс между надежностью и ростом тарифа", — говорит Александр Гришатов.

"Т Плюс" хочет перейти к "альткотельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске с 2020 года "Т Плюс" хочет перейти к "альткотельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске с 2020 года
ПАО "Т Плюс" ведет переговоры о переходе на регулирование тарифов по методу "альтернативной котельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске с 2020 года, сообщается в пресс-релизе компании.

Среди плюсов "альткотельной" он отмечает "более сглаженные социально-экономические последствия". Также, по его словам, этот метод позволяет привлечь все необходимые средства для модернизации теплосетевого комплекса региона.

Напомним, рабочая группа при региональном министерстве энергетики и ЖКХ прорабатывает вопрос о возможности перехода на регулирование тарифов по методу "альтернативной котельной" с 2018 года.

На прошлой неделе пресс-служба ПАО "Т Плюс" распространила пресс-релиз, в котором указывалось, что компания ведет переговоры о переходе в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске с 2020 года.

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