"Т Плюс" хочет перейти к "альткотельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске с 2020 года

ПАО "Т Плюс" ведет переговоры о переходе на регулирование тарифов по методу "альтернативной котельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске с 2020 года, сообщается в пресс-релизе компании.

"Альткотельная — это лучший вариант для всех. Потребители получают современную инфраструктуру без тарифных скачков, в регион приходят дополнительные инвестиции, а бизнес может планировать на годы вперед", — приводится в сообщении комментарий председателя правления "Т Плюс" Андрей Вагнера.

Напомним, рабочая группа при региональном министерстве энергетики и ЖКХ прорабатывает вопрос о возможности такого перехода с 2018 года.

Новая система предусматривает переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установке только предельного (максимального) уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. При этом предельная цена будет определяться не исходя из затрат поставщиков, а исходя из стоимости поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника "тепла", работающего на основе лучших доступных технологий (цена "альтернативной котельной").

Согласно данным "Калькулятора расчета стоимости тепла по методу "альтернативной котельной", размещенному на сайте Минэнерго России, стоимость 1 Гкал в Самаре составляет 1 681,63 рубля (без НДС). Действующий тариф - 1682,40 с НДС.

Отметим, в апреле этого года РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Т Плюс" сообщало, что компания "планирует перейти на метод "альтернативной котельной" в Оренбурге, Самаре, Тольятти, Перми, Ульяновске и Владимире в 2019 году".

Руководитель пресс-службы "Т Плюс" Алексей Попов пояснил корреспонденту "Волга Ньюс", что речь не идет об изменении позиции. По его словам, в апреле "произошло недопонимание", и в компании говорили о текущей работе над переходом к "альткотельной", а не о сроках ее завершения.