Директор филиала "Т Плюс": "95% повреждений фиксируется на бесхозных теплосетях"

Существует ли справедливый тариф на теплоэнергию, какую угрозу несут бесхозные теплосети, и когда в Самаре возможно уйти от практики отключений горячей воды в летние месяцы. Об этом и не только рассказал в своем первом интервью Александр Гришатов, возглавивший Самарский филиал "Т Плюс" в сентябре прошлого года.

— Сейчас у вас горячая пора подготовки к отопсезону. Где проводятся основные работы?

— В этом году в Самаре планируется обновить более 20 км теплосетей, на что потребуется 840 млн руб. Работы начаты уже на всех 15 запланированных участках.

После крупной аварии на пересечении улиц Стара Загоры и Ташкентской по поручению губернатора была скорректирована инвестиционная программа в части включения участков, которые этой зимой показали себя как проблемные. Соответственно сейчас полным ходом идут работы на ул. Ташкентской по перекладке той магистрали, которая нас сильно подвела зимой.

— По прошлому отопсезону создается впечатление, что выросла аварийность на теплосетях. Так ли это?

— В целом за год в Самаре было выявлено более 2 тыс. дефектов на теплосетях. Самое большое количество дефектов зафиксировано на муниципальных и бесхозных теплотрассах.

Если говорить про магистральные теплосети, то за последние два года количество дефектов снизилось на 20%. Это связано с увеличением объема перекладок. При этом аварии на тепломагистралях получаются наиболее резонансными из-за масштаба отключений.

— С чем связано большое количество выявляемых дефектов?

— 95% от всех повреждений фиксируется нами на бесхозных участках теплосетей. Учитывая, что десятки лет они фактически не обновлялись, их износ достигает порядка 90%. При этом муниципальные и бесхозные квартальные теплосети небольшого диаметра продолжают ветшать.

Самара единственный город в России с таким количеством бесхозных сетей. Их в городе более 30 км. Плюс муниципальных сетей более 200 км и наших — 200 км с небольшим.

"Т Плюс" и "ПТС" начали перекладку самого крупного участка теплосетей в Самаре Масштабные работы по перекладке тепломагистрали развернуты на ул. Ташкенской областного центра. Этот участок от ул. Стара-Загоры до Московского шоссе - самый крупный в ремонтной кампании 2019 года. Его протяженность около 2,5 км.

Сейчас, по поручению губернатора, создана рабочая группа при министерстве энергетики и ЖКХ, которая решает, как быть с муниципальными и бесхозными сетями.

— Ремонт бесхозных сетей производится за ваш счет?

— Да, но все наши затраты так или иначе включены в тариф. Другого источника доходов у "Т Плюс" нет.

— Расследование по порыву на Ташкентской закончено?

— Техническое расследование закончено. Причиной порыва стала коррозия, вызванная долгим контактом с водой, попадавшей к теплотрассе из-за забитости ливневой канализации.

Персонал "ПТС" об этой проблеме неоднократно сообщал муниципалитету. Сейчас, кстати, применяется теплоизоляция, которая позволяет избежать наружной коррозии.

— По горячим следам были заявления, что второй порыв произошел по вине сотрудников "ПТС" или "Т Плюс" — якобы недостаточно плавно поднималось давление в системе.

— Это неправда. Давление поднималось плавно, насколько это было возможно в тех условиях. Но большой участок трубы длительное время находился на морозе. В таких условиях при нагревании происходит максимальное расширение.

— Повлекла ли эта ситуация санкции в отношении вашей компании?

— Сейчас расследование ведет Следственный комитет. Если говорить о моем мнении, я вины персонала "Т Плюс" не вижу. Проблем изношенности сетей актуальна для всей страны и связана с хроническим недофинансированием отрасли последние 15-20 лет.

Например, участок, который мы меняли на Заводском шоссе, прослужил 60 лет. Поэтому очень сложно обвинять в проблемах сотрудников компании.

Перевод потребителей с открытой на закрытую схему теплоснабжения в Самаре потребует от 14 до 25 млрд рублей

— Вы озвучивали, что недофинансирование теплосетей в регионе составляет 34 млрд рублей. Из чего оно складывается?

— В Самаре 23 млрд руб., 34 млрд — это с Новокуйбышевском и Тольятти. Большая часть из этих средств необходима на бесхозные и муниципальные сети.

— Как изыскать такие средства?

— Один из выходов, который мы видим, — переход к ценовым зонам, то есть ценообразование по методу "альтернативной котельной". Сейчас мы успеваем переложить проблемные участки, выявленные за зиму. Но это латание дыр, а нужно наращивать объемы перекладки.

Есть еще вариант концессии.

Сейчас рабочая группа — экспертное сообщество — обсуждает какой вариант наиболее приемлем с точки зрения баланса между надежностью и стоимостью.

— В июле пресс-служба "Т Плюс" уже сообщала, что компания в 2020 г. надеется перейти на тариф по "альткотельной" в шести городах, включая Самару, Тольятти и Новокуйбышевск.

— Сейчас параметры перехода находятся в стадии обсуждения. Мы смотрим что перекладывается, в какой срок, каких вложений это потребует. До конца года решение должно быть принято.

Необходимость назрела — сами видите какая напряженная ситуация с состоянием сетей.

— На сайте Минэнерго РФ есть калькулятор расчета стоимости тепла по методу "альткотельной". По нему стоимость 1 Гкал в Самаре составляет 1 681,63 рубля, в Тольятти — 1 606,4 рубля. Это актуальные цифры, вы на них ориентируетесь?

— Да, это актуальные тарифы. Но понятно, что повышение до этого уровня будет не моментальным, сейчас обсуждается за сколько лет мы придем к таким цифрам.

— То есть не за один год?

— Нет, такой вариант не обсуждается. Есть варианты за 5 и за 10 лет. От этого зависит объем финансирования. Сейчас мы ищем баланс между надежностью и ростом тарифа.

— Почему в итоге власти и компания склоняются к методу "альткотельной", а не концессии? Какой объем инвестиция позволит привлечь переход?

— Отраслевые эксперты обсуждают оба эти варианта, и на данный момент склоняются к варианту "альткотельной", поскольку он имеет более сглаженные социально-экономические последствия. Ведь, с одной стороны, учитывается надежность сетей, а с другой — рост тарифов. Это стимулирует и нас приближаться к эталонам, повышая энергоэффективность и сокращая затраты, и позволяет не так резко увеличивать нагрузку на потребителей.

Плюс в ценовых зонах более жесткие для ресурсоснабжающих организаций условия договоров.

Его суть заключается в расчете стоимости строительства альтернативного источника со сроком окупаемости 10 лет. Таким образом федеральное законодательство о теплоснабжении определило размер справедливого тарифа.

При этом метод позволяет привлечь все необходимые средства для модернизации теплосетевого комплекса региона.

Как предлагают изменить теплоснабжение в Самаре в ближайшие 16 лет В Самаре актуализировали схему теплоснабжения до 2034 года. Документ вынесли на публичное обсуждение. В основном схема предполагает оптимизацию системы теплоснабжения в зоне действия источников ПАО "Т Плюс". Проект предлагает сохранить все системообразующие теплоисточники: Самарскую ТЭЦ, Самарскую ГРЭС, Безымянскую ТЭЦ, центральную и привокзальную котельные.

Сейчас экспертная группа работает над оценкой точного объема инвестиций, социально-экономических последствий и изменений бюджетов городов, региона в целом.

— Как в регионе обстоят дела с переходом на закрытую схему теплоснабжения, который по закону должен произойти до 2022 года?

— Мы участвуем в разработке этой программы. Перевод потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему подключения возможен несколькими способами.

Во-первых, это создание выделенной системы подогрева холодной воды на источнике тепловой энергии со строительством тепловых сетей системы ГВС от источника теплоснабжения до потребителя.

Во-вторых, это обеспечение потребителя индивидуальными системами подогрева холодной воды, такими как газовые колонки, электронагреватели.

В-третьих, строительство центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) вблизи потребителей со строительством теплосетей ГВС до потребителей.

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе технических решений. Реализация любого из этих вариантов подразумевает значительные вложения. Так, по нашим оценкам, перевод потребителей с открытой на закрытую схему теплоснабжения в Самаре потребует от 14 до 25 млрд руб. в ценах 2019 года.

По нашему мнению, в Самаре наиболее привлекательно реализовать схему с переходом на ИТП.

Сейчас компания "Т Плюс" несет ответственность за качество теплоснабжения до ввода в дом. Переход на закрытую схему теплоснабжения позволит улучшить качество и надежность теплоснабжения потребителей в том числе и на внутридомовых сетях.

Сейчас мы пытаемся объяснить руководству предприятий, что по трубе диаметром 500 мм подача пара не выгодна ни нам, ни им. До этого заводы по сути субсидировало население

— Реально реализовать эту программу за два оставшихся года?

— Я думаю, если мы все дружно возьмемся и при наличии финансирования за 3-4 года мы можем это сделать. За два года — это очень амбициозная задача. Будет очень сложно.

— Ваша компания могла бы выступить инвестором этой программы?

— Нам как инвестору хватает вложений в тепловые сети и генерацию. Я считаю, что должна быть федеральная программа, которая уменьшит нагрузку на население. Других вариантов я пока не вижу.

— В планах на 2018 г. озвучивались инвестиции в техперевооружение в 4,7 млрд рублей. Они исполнены?

— В физическом объеме программа исполнена на 100% — все, что мы планировали, сделали.

— По инвестпрограмме этой зимой были дебаты в губернской думе. В итоге удалось прийти к общему знаменателю? Исполнена она или нет?

— Можно много дебатировать, но есть федеральное законодательство, по которому все неисполнение инвестпрограммы учитывается при установлении тарифов. За этим четко следит регулятор.

— Объем инвестпрограммы на следующий год озвучивается?

— Пока нет. Она в стадии разработки.

"Т Плюс": теплосети региона требуют инвестиций в 34 млрд рублей Недоинвестированность теплосетевого комплекса Самарской области оценивается в 34 млрд руб., сообщает Самарский филиал ПАО "Т Плюс".

— Есть понимание увеличится она или уменьшится?

— Если перейдем к тепловым зонам, то, конечно, уменьшится. У нас сейчас самый низкий тариф в ПФО. Максимальный тариф в округе — 2200, у нас минимальный — 1172. А ежегодный рост тарифа на 2% съедается инфляцией.

Даже если брать других производителей тепла в Самарской области — там есть тарифы в разы больше.

— Как в последние годы меняются объемы выработки тепла на объектах филиала?

— Объемы падали в то время, когда массово закрывались промышленные предприятия. В последние годы они несущественно колеблются в зависимости от температур в осенне-зимний период.

— Самарский филиал "Т Плюс" в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом теплогенерирующих мощностей?

— По моему мнению, на ближайшие пять лет никаких опасений. У нас есть резерв мощностей. Все, кто заявится, будут подключены. А если держать в уме переход на закрытую схему и введение элементов "Умного города", предусматривающего повышенное внимание к энергоэффективному расходованию ресурсов, то высвободится еще дополнительное количество мощностей.

— Применение энергосберегающих технологий пока не сказывается? Утепление домов, установка пластиковых окон…

— Для того чтобы это дало эффект, необходим комплексный подход. Чтобы помимо утепления в домах были индивидуальные тепловые пункты с автоматикой, узел учета. Такие дома есть, но их совсем немного. Если все сделать правильно, то платежи граждан могут снизиться на 30%.

— В какой перспективе можно ожидать эффекта от внедрения таких технологий?

— Это вопрос не только к нам. Сейчас на уровне министерства ЖКХ и энергетики разрабатывается соответствующая целевая программа.

Зимой нас ругают за то, что мы не копаем, а летом — за то, что копаем

— На какой стадии находится переконфигурация Самарской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ?

— На ГРЭС процесс пока завершен. Она выведена на розничный рынок электроэнергии. Затраты на то, чтобы ее закрыть полностью превышают 4 млрд рублей. В 40-летней перспективе такие вложения пока не окупаются.

На Безымянской ТЭЦ реализация проекта идет полным ходом, вывод оборудования, генерирующего электроэнергию, запланирован на 2020 год. Его возраст более 60 лет, и оно неэффективно. Там останется водогрейная котельная и паровой котел.

В этом году на БТЭЦ будут установлены автоматизированные водогрейные котлы, обновится теплофикационная система предприятия, в том числе полностью заменим насосное оборудование, установим регуляторы, грязевики.

Реализация проекта позволит сохранить тепловую мощность в полном объеме, а исключение из состава предприятия генерирующей мощности сократит затраты на обеспечение условий безопасной эксплуатации оборудования.

— Как развивается ситуация с недовольством промпредприятий Безымянки по поводу высокой цены на поставляемый пар?

— Сейчас мы пытаемся объяснить руководству предприятий, что по трубе диаметром 500 мм подача пара не выгодна ни нам, ни им. До этого заводы по сути субсидировало население, а с этого года были введены свободные цены.

Суд обязал "Кузнецов" вернуть компании "Т Плюс" двигатель Безымянской ТЭЦ Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования ПАО "Т Плюс" к ПАО "Кузнецов" о возврате газотурбинного двигателя НК-37, сообщается в КАД ВАС.

Для предприятий оказалась неожиданностью реальная цена пара. Сейчас мы ведем переговоры. Они должны задуматься либо о своих энергоисточниках, либо проводить переконфигурацию производства, чтобы избавиться от никому не нужных трат.

— Какие крупнейшие проекты планируется реализовать в 2019 году?

— В первую очередь, это перекладки теплотрасс в Самаре и Тольятти. По сравнению с 2016, 2017 и 2018 годами мы планируем увеличить объем вложений в замену теплосетей более, чем на 50%.

Другим крупным проектом станет модернизация Безымянской ТЭЦ, где будет установлено современное оборудование. Большой объем работы проведем и на других ТЭЦ.

Также в числе крупных — ремонт Привокзальной отопительной котельной, где проводится реконструкция четырех водогрейных котлов, изменение тепловой схемы турбогенератора № 3 на Самарской ТЭЦ, установка водогрейного котла на Новокуйбышевской ТЭЦ.

— Каков сейчас объем задолженности за поставленные энергоресурсы?

— На сегодняшний день долг клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" за полученную тепловую энергию превысил 8,3 млрд рублей. Долги управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК региона достигли 5,4 млрд рублей.

Проблему удается решать переводом жителей многоквартирных домов на прямые расчеты с поставщиком.

— Вопрос от меня, как обывателя — когда в Самаре уйдут от летних отключений горячей воды?

— У нас два периода — зимой нас ругают за то, что мы не копаем, а летом — за то, что копаем.

В ближайшее время, с учетом состояния сетей, копать меньше мы не будем. При этом мы делаем все, чтобы уменьшить неудобства для жителей. Стараемся, чтобы даже во время ремонтов у людей была горячая вода. Даже сейчас на Ташкентской, где меняется труба большого диаметра, по временной схеме подается горячая вода.

— Возможен в принципе уход от летних отключений?

— Существующая инфраструктура этого не позволяет. Необходимо производить закольцевание всех сетей с большим объемом переврезок. Давайте сначала разберемся с дефектами и аварийностью, а потом начнем реализовывать этот проект. Сейчас из более 1500 км сетей около 70% находятся в ненормативном состоянии.

— В бытность мэром Самары Олег Фурсов говорил о проекте снегоплавильной станции на мощностях "Т Плюс". "Жив" ли этот проект, в какой стадии он находится?

— Были такие запросы от мэрии. Источника финансирования тогда не было найдено. Сейчас такой проект не обсуждается. Я пока не вижу здесь возможного эффекта для общего дела.