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Директор филиала "Т Плюс": "95% повреждений фиксируется на бесхозных теплосетях" Александр Гришатов: "Самара единственный город в России с таким количеством бесхозных теплосетей" Решение по переходу к "альткотельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске будет принято до конца года "Т Плюс" хочет перейти к "альткотельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске с 2020 года АО "Гипровостокнефть" приглашает на международную конференцию

Энергетика ТЭК

Директор филиала "Т Плюс": "95% повреждений фиксируется на бесхозных теплосетях"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Существует ли справедливый тариф на теплоэнергию, какую угрозу несут бесхозные теплосети, и когда в Самаре возможно уйти от практики отключений горячей воды в летние месяцы. Об этом и не только рассказал в своем первом интервью Александр Гришатов, возглавивший Самарский филиал "Т Плюс" в сентябре прошлого года.

Фото: Ксения Якурнова

— Сейчас у вас горячая пора подготовки к отопсезону. Где проводятся основные работы?

— В этом году в Самаре планируется обновить более 20 км теплосетей, на что потребуется 840 млн руб. Работы начаты уже на всех 15 запланированных участках.

После крупной аварии на пересечении улиц Стара Загоры и Ташкентской по поручению губернатора была скорректирована инвестиционная программа в части включения участков, которые этой зимой показали себя как проблемные. Соответственно сейчас полным ходом идут работы на ул. Ташкентской по перекладке той магистрали, которая нас сильно подвела зимой.

— По прошлому отопсезону создается впечатление, что выросла аварийность на теплосетях. Так ли это?

— В целом за год в Самаре было выявлено более 2 тыс. дефектов на теплосетях. Самое большое количество дефектов зафиксировано на муниципальных и бесхозных теплотрассах.

Если говорить про магистральные теплосети, то за последние два года количество дефектов снизилось на 20%. Это связано с увеличением объема перекладок. При этом аварии на тепломагистралях получаются наиболее резонансными из-за масштаба отключений.

— С чем связано большое количество выявляемых дефектов?

— 95% от всех повреждений фиксируется нами на бесхозных участках теплосетей. Учитывая, что десятки лет они фактически не обновлялись, их износ достигает порядка 90%. При этом муниципальные и бесхозные квартальные теплосети небольшого диаметра продолжают ветшать.

Самара единственный город в России с таким количеством бесхозных сетей. Их в городе более 30 км. Плюс муниципальных сетей более 200 км и наших — 200 км с небольшим.

"Т Плюс" и "ПТС" начали перекладку самого крупного участка теплосетей в Самаре "Т Плюс" и "ПТС" начали перекладку самого крупного участка теплосетей в Самаре
Масштабные работы по перекладке тепломагистрали развернуты на ул. Ташкенской областного центра. Этот участок от ул. Стара-Загоры до Московского шоссе - самый крупный в ремонтной кампании 2019 года. Его протяженность около 2,5 км.

Сейчас, по поручению губернатора, создана рабочая группа при министерстве энергетики и ЖКХ, которая решает, как быть с муниципальными и бесхозными сетями.

— Ремонт бесхозных сетей производится за ваш счет?

— Да, но все наши затраты так или иначе включены в тариф. Другого источника доходов у "Т Плюс" нет.

— Расследование по порыву на Ташкентской закончено?

— Техническое расследование закончено. Причиной порыва стала коррозия, вызванная долгим контактом с водой, попадавшей к теплотрассе из-за забитости ливневой канализации.

Персонал "ПТС" об этой проблеме неоднократно сообщал муниципалитету. Сейчас, кстати, применяется теплоизоляция, которая позволяет избежать наружной коррозии.

— По горячим следам были заявления, что второй порыв произошел по вине сотрудников "ПТС" или "Т Плюс" — якобы недостаточно плавно поднималось давление в системе.

— Это неправда. Давление поднималось плавно, насколько это было возможно в тех условиях. Но большой участок трубы длительное время находился на морозе. В таких условиях при нагревании происходит максимальное расширение.

— Повлекла ли эта ситуация санкции в отношении вашей компании?

— Сейчас расследование ведет Следственный комитет. Если говорить о моем мнении, я вины персонала "Т Плюс" не вижу. Проблем изношенности сетей актуальна для всей страны и связана с хроническим недофинансированием отрасли последние 15-20 лет.

Например, участок, который мы меняли на Заводском шоссе, прослужил 60 лет. Поэтому очень сложно обвинять в проблемах сотрудников компании.

Перевод потребителей с открытой на закрытую схему теплоснабжения в Самаре потребует от 14 до 25 млрд рублей

— Вы озвучивали, что недофинансирование теплосетей в регионе составляет 34 млрд рублей. Из чего оно складывается?

— В Самаре 23 млрд руб., 34 млрд — это с Новокуйбышевском и Тольятти. Большая часть из этих средств необходима на бесхозные и муниципальные сети.

— Как изыскать такие средства?

— Один из выходов, который мы видим, — переход к ценовым зонам, то есть ценообразование по методу "альтернативной котельной". Сейчас мы успеваем переложить проблемные участки, выявленные за зиму. Но это латание дыр, а нужно наращивать объемы перекладки.

Есть еще вариант концессии.

Сейчас рабочая группа — экспертное сообщество — обсуждает какой вариант наиболее приемлем с точки зрения баланса между надежностью и стоимостью.

— В июле пресс-служба "Т Плюс" уже сообщала, что компания в 2020 г. надеется перейти на тариф по "альткотельной" в шести городах, включая Самару, Тольятти и Новокуйбышевск.

"Т Плюс" хочет перейти к "альткотельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске с 2020 года "Т Плюс" хочет перейти к "альткотельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске с 2020 года
ПАО "Т Плюс" ведет переговоры о переходе на регулирование тарифов по методу "альтернативной котельной" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске с 2020 года, сообщается в пресс-релизе компании.

— Сейчас параметры перехода находятся в стадии обсуждения. Мы смотрим что перекладывается, в какой срок, каких вложений это потребует. До конца года решение должно быть принято.

Необходимость назрела — сами видите какая напряженная ситуация с состоянием сетей.

— На сайте Минэнерго РФ есть калькулятор расчета стоимости тепла по методу "альткотельной". По нему стоимость 1 Гкал в Самаре составляет 1 681,63 рубля, в Тольятти — 1 606,4 рубля. Это актуальные цифры, вы на них ориентируетесь?

— Да, это актуальные тарифы. Но понятно, что повышение до этого уровня будет не моментальным, сейчас обсуждается за сколько лет мы придем к таким цифрам.

— То есть не за один год?

— Нет, такой вариант не обсуждается. Есть варианты за 5 и за 10 лет. От этого зависит объем финансирования. Сейчас мы ищем баланс между надежностью и ростом тарифа.

— Почему в итоге власти и компания склоняются к методу "альткотельной", а не концессии? Какой объем инвестиция позволит привлечь переход?

— Отраслевые эксперты обсуждают оба эти варианта, и на данный момент склоняются к варианту "альткотельной", поскольку он имеет более сглаженные социально-экономические последствия. Ведь, с одной стороны, учитывается надежность сетей, а с другой — рост тарифов. Это стимулирует и нас приближаться к эталонам, повышая энергоэффективность и сокращая затраты, и позволяет не так резко увеличивать нагрузку на потребителей.

Плюс в ценовых зонах более жесткие для ресурсоснабжающих организаций условия договоров.

Его суть заключается в расчете стоимости строительства альтернативного источника со сроком окупаемости 10 лет. Таким образом федеральное законодательство о теплоснабжении определило размер справедливого тарифа.

При этом метод позволяет привлечь все необходимые средства для модернизации теплосетевого комплекса региона.

Как предлагают изменить теплоснабжение в Самаре в ближайшие 16 лет
В Самаре актуализировали схему теплоснабжения до 2034 года. Документ вынесли на публичное обсуждение. В основном схема предполагает оптимизацию системы теплоснабжения в зоне действия источников ПАО "Т Плюс". Проект предлагает сохранить все системообразующие теплоисточники: Самарскую ТЭЦ, Самарскую ГРЭС, Безымянскую ТЭЦ, центральную и привокзальную котельные.

Сейчас экспертная группа работает над оценкой точного объема инвестиций, социально-экономических последствий и изменений бюджетов городов, региона в целом. 

— Как в регионе обстоят дела с переходом на закрытую схему теплоснабжения, который по закону должен произойти до 2022 года?

— Мы участвуем в разработке этой программы. Перевод потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему подключения возможен несколькими способами.

Во-первых, это создание выделенной системы подогрева холодной воды на источнике тепловой энергии со строительством тепловых сетей системы ГВС от источника теплоснабжения до потребителя.

Во-вторых, это обеспечение потребителя индивидуальными системами подогрева холодной воды, такими как газовые колонки, электронагреватели.

В-третьих, строительство центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) вблизи потребителей со строительством теплосетей ГВС до потребителей. 

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе технических решений. Реализация любого из этих вариантов подразумевает значительные вложения. Так, по нашим оценкам, перевод потребителей с открытой на закрытую схему теплоснабжения в Самаре потребует от 14 до 25 млрд руб. в ценах 2019 года.

По нашему мнению, в Самаре наиболее привлекательно реализовать схему с переходом на ИТП.

Сейчас компания "Т Плюс" несет ответственность за качество теплоснабжения до ввода в дом. Переход на закрытую схему теплоснабжения позволит улучшить качество и надежность теплоснабжения потребителей в том числе и на внутридомовых сетях.

Сейчас мы пытаемся объяснить руководству предприятий, что по трубе диаметром 500 мм подача пара не выгодна ни нам, ни им. До этого заводы по сути субсидировало население

— Реально реализовать эту программу за два оставшихся года?

— Я думаю, если мы все дружно возьмемся и при наличии финансирования за 3-4 года мы можем это сделать. За два года — это очень амбициозная задача. Будет очень сложно.

— Ваша компания могла бы выступить инвестором этой программы?

— Нам как инвестору хватает вложений в тепловые сети и генерацию. Я считаю, что должна быть федеральная программа, которая уменьшит нагрузку на население. Других вариантов я пока не вижу.

— В планах на 2018 г. озвучивались инвестиции в техперевооружение в 4,7 млрд рублей. Они исполнены?

— В физическом объеме программа исполнена на 100% — все, что мы планировали, сделали.

— По инвестпрограмме этой зимой были дебаты в губернской думе. В итоге удалось прийти к общему знаменателю? Исполнена она или нет?

— Можно много дебатировать, но есть федеральное законодательство, по которому все неисполнение инвестпрограммы учитывается при установлении тарифов. За этим четко следит регулятор.

— Объем инвестпрограммы на следующий год озвучивается?

— Пока нет. Она в стадии разработки.

"Т Плюс": теплосети региона требуют инвестиций в 34 млрд рублей
Недоинвестированность теплосетевого комплекса Самарской области оценивается в 34 млрд руб., сообщает Самарский филиал ПАО "Т Плюс".

— Есть понимание увеличится она или уменьшится?

— Если перейдем к тепловым зонам, то, конечно, уменьшится. У нас сейчас самый низкий тариф в ПФО. Максимальный тариф в округе — 2200, у нас минимальный — 1172. А ежегодный рост тарифа на 2% съедается инфляцией.

Даже если брать других производителей тепла в Самарской области — там есть тарифы в разы больше.

— Как в последние годы меняются объемы выработки тепла на объектах филиала?

— Объемы падали в то время, когда массово закрывались промышленные предприятия. В последние годы они несущественно колеблются в зависимости от температур в осенне-зимний период.

— Самарский филиал "Т Плюс" в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом теплогенерирующих мощностей?

— По моему мнению, на ближайшие пять лет никаких опасений. У нас есть резерв мощностей. Все, кто заявится, будут подключены. А если держать в уме переход на закрытую схему и введение элементов "Умного города", предусматривающего повышенное внимание к энергоэффективному расходованию ресурсов, то высвободится еще дополнительное количество мощностей.

— Применение энергосберегающих технологий пока не сказывается? Утепление домов, установка пластиковых окон…

— Для того чтобы это дало эффект, необходим комплексный подход. Чтобы помимо утепления в домах были индивидуальные тепловые пункты с автоматикой, узел учета. Такие дома есть, но их совсем немного. Если все сделать правильно, то платежи граждан могут снизиться на 30%.

— В какой перспективе можно ожидать эффекта от внедрения таких технологий?

— Это вопрос не только к нам. Сейчас на уровне министерства ЖКХ и энергетики разрабатывается соответствующая целевая программа.

Зимой нас ругают за то, что мы не копаем, а летом — за то, что копаем

— На какой стадии находится переконфигурация Самарской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ?

— На ГРЭС процесс пока завершен. Она выведена на розничный рынок электроэнергии. Затраты на то, чтобы ее закрыть полностью превышают 4 млрд рублей. В 40-летней перспективе такие вложения пока не окупаются.

На Безымянской ТЭЦ реализация проекта идет полным ходом, вывод оборудования, генерирующего электроэнергию, запланирован на 2020 год. Его возраст более 60 лет, и оно неэффективно. Там останется водогрейная котельная и паровой котел.

В этом году на БТЭЦ будут установлены автоматизированные водогрейные котлы, обновится теплофикационная система предприятия, в том числе полностью заменим насосное оборудование, установим регуляторы, грязевики.

Реализация проекта позволит сохранить тепловую мощность в полном объеме, а исключение из состава предприятия генерирующей мощности сократит затраты на обеспечение условий безопасной эксплуатации оборудования.

— Как развивается ситуация с недовольством промпредприятий Безымянки по поводу высокой цены на поставляемый пар?

— Сейчас мы пытаемся объяснить руководству предприятий, что по трубе диаметром 500 мм подача пара не выгодна ни нам, ни им. До этого заводы по сути субсидировало население, а с этого года были введены свободные цены.

Суд обязал "Кузнецов" вернуть компании "Т Плюс" двигатель Безымянской ТЭЦ Суд обязал "Кузнецов" вернуть компании "Т Плюс" двигатель Безымянской ТЭЦ
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования ПАО "Т Плюс" к ПАО "Кузнецов" о возврате газотурбинного двигателя НК-37, сообщается в КАД ВАС.

Для предприятий оказалась неожиданностью реальная цена пара. Сейчас мы ведем переговоры. Они должны задуматься либо о своих энергоисточниках, либо проводить переконфигурацию производства, чтобы избавиться от никому не нужных трат.

— Какие крупнейшие проекты планируется реализовать в 2019 году?

— В первую очередь, это перекладки теплотрасс в Самаре и Тольятти. По сравнению с 2016, 2017 и 2018 годами мы планируем увеличить объем вложений в замену теплосетей более, чем на 50%.

Другим крупным проектом станет модернизация Безымянской ТЭЦ, где будет установлено современное оборудование. Большой объем работы проведем и на других ТЭЦ.

Также в числе крупных — ремонт Привокзальной отопительной котельной, где проводится реконструкция четырех водогрейных котлов, изменение тепловой схемы турбогенератора № 3 на Самарской ТЭЦ, установка водогрейного котла на Новокуйбышевской ТЭЦ.

— Каков сейчас объем задолженности за поставленные энергоресурсы?

— На сегодняшний день долг клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" за полученную тепловую энергию превысил 8,3 млрд рублей. Долги управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК региона достигли 5,4 млрд рублей.

Проблему удается решать переводом жителей многоквартирных домов на прямые расчеты с поставщиком.

— Вопрос от меня, как обывателя — когда в Самаре уйдут от летних отключений горячей воды?

— У нас два периода — зимой нас ругают за то, что мы не копаем, а летом — за то, что копаем.
В ближайшее время, с учетом состояния сетей, копать меньше мы не будем. При этом мы делаем все, чтобы уменьшить неудобства для жителей. Стараемся, чтобы даже во время ремонтов у людей была горячая вода. Даже сейчас на Ташкентской, где меняется труба большого диаметра, по временной схеме подается горячая вода.

— Возможен в принципе уход от летних отключений?

— Существующая инфраструктура этого не позволяет. Необходимо производить закольцевание всех сетей с большим объемом переврезок. Давайте сначала разберемся с дефектами и аварийностью, а потом начнем реализовывать этот проект. Сейчас из более 1500 км сетей около 70% находятся в ненормативном состоянии.

— В бытность мэром Самары Олег Фурсов говорил о проекте снегоплавильной станции на мощностях "Т Плюс". "Жив" ли этот проект, в какой стадии он находится?

— Были такие запросы от мэрии. Источника финансирования тогда не было найдено. Сейчас такой проект не обсуждается. Я пока не вижу здесь возможного эффекта для общего дела.

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