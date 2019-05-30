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ЖКХ и благоустройство Общество

Как предлагают изменить теплоснабжение в Самаре в ближайшие 16 лет

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре актуализировали схему теплоснабжения до 2034 года. Документ вынесли на публичное обсуждение. В основном схема предполагает оптимизацию системы теплоснабжения в зоне действия источников ПАО "Т Плюс". Проект предлагает сохранить все системообразующие теплоисточники: Самарскую ТЭЦ, Самарскую ГРЭС, Безымянскую ТЭЦ, центральную и привокзальную котельные.

Документ корректировала московская компания "Русский инженер", специалисты которой пришли к выводу, что деятельность всех источников "Т Плюс" в городе, за исключением Самарской ТЭЦ, убыточна. При этом наихудшие показатели демонстрируют Самарская ГРЭС и ЦОК, далее следуют ПОК (Привокзальная отопительная котельная) и Безымянская ТЭЦ.

В схеме рекомендуется сохранить Самарскую ГРЭС в  существующем составе оборудования, этот вариант экономически наиболее эффективный по расчетам специалистов. В предыдущей схеме от 2017 года предлагалось ликвидировать Самарскую ГРЭС и ЦОК (Центральную отопительную котельную) и перевести их абонентов на другие ТЭЦ. От идеи закрыть последнюю не отказались и сейчас. А нагрузки ЦОК переключить на Самарскую ТЭЦ и ПОК либо полностью на теплоэлектростанцию. Реализация  этого плана может занять четыре года, поскольку потребует строительство 2,2 км новой магистральной теплосети. Оба  варианта имеют длительные сроки окупаемости, и их реализация нецелесообразна, указывается в схеме.

Так как на ПОК планируется переключить нагрузки Самарской ГРЭС и ЦОК эта котельная требует техническое перевооружение с увеличением тепловой мощности.

Безымянскую ТЭЦ, как и в документе 2017 года, предлагается перевести в режим котельной: это потребует  наименьших капиталовложений и обещает эффективность инвестиций.

Самарской ТЭЦ предлагают расширить зону действия и провести модернизацию для повышения экономичности и эффективности. Проект предполагает перевод системы топливообеспечения ТЭЦ на схему "газ-газ" и ликвидацию мазутного хозяйства с продажей территории.

Схемой также запланирован вывод из эксплуатации с 1 октября 2019 года котельной №2 АО "КНПЗ". А к  этому моменту должны ввести блочно-модульную котельную БМК-175, которая будет снабжать теплом поселок 116 км. Также в этом году должны ввести БМК-180 для обеспечения объектов Куйбышевского района и вывести из эксплуатации котельную АО "КНПЗ".

Помимо этого объекта, предполагается появление котельных для "Самарского заречья" в Куйбышевской районе, крышных котельных для микрорайона в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в том же районе, а также блочно-модульной котельной для поликлиники. Такие же энергообъекты должны установить на территории бывшего Самарского деревообрабатывающего завода по ул. Ветвистой, 20 в Красноглинском районе, две котельных в Крутых Ключах, три - при застройке земель колхоза "Волгарь" в Куйбышевской районе.

Действующие же котельные разработчики предлагают переключить на СТЭЦ, БТЭЦ, ПОК и ЦОК.

С полным текстом схемы теплоснабжения можно ознакомиться по ссылке. Замечания и предложения по проекту принимаются до 19 июня с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00 в отделе делопроизводства и работы с обращениями граждан департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары по адресу: ул. Коммунистическая, 17а, кабинет 238, а также на электронную почту: dgh@samadm.ru.

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