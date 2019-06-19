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ТЭК Экономика и бизнес

Суд обязал "Кузнецов" вернуть компании "Т Плюс" двигатель Безымянской ТЭЦ

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования ПАО "Т Плюс" к ПАО "Кузнецов" о возврате газотурбинного двигателя НК-37, сообщается в КАД ВАС.

Напомним, этот двигатель, согласно сведениям КАД ВАС, эксплуатировался в газотурбинного цехе Безымянской ТЭЦ, а в 2005 г. ОАО "Самараэнерго" передало его на ответственное хранение в ОАО "СНТК им. Н. Д. Кузнецова".

Как ранее поясняли в ПАО "Кузнецов" со ссылкой на материалы дела, двигатель был неисправен и нуждался в ремонте, но у "Самараэнерго" на тот момент не было на это денег. Поэтому предполагалась передача двигателя на ответственное хранение — до изыскания средств.

Каким образом двигатель перешел от "Самараэнерго" в собственность "Т Плюс", выяснить не удалось. В "Т Плюс" в ответ на запрос Волга Ньюс ранее лишь сообщили, что спор "возник из обычных хозяйственных правоотношений субъектов".

В "Кузнецове", в свою очередь, заявили, что двигатель, согласно представленным в суд документам, передавался от одного юридического лица к другому, "и в настоящее время ПАО "Т Плюс" считает, что данный двигатель является его собственностью".

При этом в ответ на вопрос о том, почему они отказываются передавать спорный двигатель "Т Плюсу", в "Кузнецове" пояснили: "При присоединении ОАО "СНТК им. Н. Д. Кузнецова" к ОАО "Кузнецов" в 2011 году данный двигатель по акту приема-передачи передаваемого имущества не передавался".

ПАО "Кузнецов" находится под управлением АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" ("ОДК"). Собственниками "Кузнецова" являются "ОДК" (65,98%) и ГК "Ростех" (32,08%). Согласно опубликованной на сайте ПАО информации, оно является "ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике".

Группа "Т Плюс" — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, ей принадлежит более 6% установленной мощности электростанций России. Согласно раскрытой обществом информации, крупнейшим акционером "Т Плюс" является ЗАО "КЭС-Холдинг" (32,34%). Пакеты акций по 20,47% и 12,47% принадлежат двум зарегистрированным на Кипре компаниям — Brookweed Trading Limited и Gothelia Management Limited.

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