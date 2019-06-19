Суд обязал "Кузнецов" вернуть компании "Т Плюс" двигатель Безымянской ТЭЦ

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования ПАО "Т Плюс" к ПАО "Кузнецов" о возврате газотурбинного двигателя НК-37, сообщается в КАД ВАС.

Напомним, этот двигатель, согласно сведениям КАД ВАС, эксплуатировался в газотурбинного цехе Безымянской ТЭЦ, а в 2005 г. ОАО "Самараэнерго" передало его на ответственное хранение в ОАО "СНТК им. Н. Д. Кузнецова".

Как ранее поясняли в ПАО "Кузнецов" со ссылкой на материалы дела, двигатель был неисправен и нуждался в ремонте, но у "Самараэнерго" на тот момент не было на это денег. Поэтому предполагалась передача двигателя на ответственное хранение — до изыскания средств.

Каким образом двигатель перешел от "Самараэнерго" в собственность "Т Плюс", выяснить не удалось. В "Т Плюс" в ответ на запрос Волга Ньюс ранее лишь сообщили, что спор "возник из обычных хозяйственных правоотношений субъектов".

В "Кузнецове", в свою очередь, заявили, что двигатель, согласно представленным в суд документам, передавался от одного юридического лица к другому, "и в настоящее время ПАО "Т Плюс" считает, что данный двигатель является его собственностью".

При этом в ответ на вопрос о том, почему они отказываются передавать спорный двигатель "Т Плюсу", в "Кузнецове" пояснили: "При присоединении ОАО "СНТК им. Н. Д. Кузнецова" к ОАО "Кузнецов" в 2011 году данный двигатель по акту приема-передачи передаваемого имущества не передавался".