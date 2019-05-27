В Самаре "потеряли" газотрубинный двигатель с Безымянской ТЭЦ

Компания "Т Плюс" пытается через суд обязать ПАО "Кузнецов" вернуть ей газотурбинный двигатель НК-37. Информация об этом содержится в КАД ВАС.

Согласно опубликованным в КАД ВАС материалам дела, двигатель НК-37 был передан ОАО "Самараэнерго" на ответственное хранение ОАО "СНТК им. Н. Д. Кузнецова" в 2005 году. До этого двигатель эксплуатировался в газотурбинном цехе Безымянской ТЭЦ.

Как пояснили в ПАО "Кузнецов" со ссылкой на материалы дела, "двигатель был неисправен и подлежал ремонту, но в связи с отсутствием у ОАО "Самараэнерго" на тот период денежных средств для оплаты ремонта предполагалось хранение в ожидании поступления денежных средств".

Каким образом двигатель перешел от "Самараэнерго" в собственность "Т Плюс", выяснить не удалось.

В "Т Плюс" в ответ на запрос Волга Ньюс лишь уточнили, что спор "возник из обычных хозяйственных правоотношений субъектов".

В "Кузнецове", в свою очередь, пояснили, что двигатель, согласно представленным в суд документам, передавался от одного юридического лица к другому, "и в настоящее время ПАО "Т Плюс" считает, что данный двигатель является его собственностью".

При этом в ответ на вопрос издания о том, почему они отказываются передавать спорный двигатель "Т Плюсу", в "Кузнецове" заявили: "При присоединении ОАО "СНТК им. Н. Д. Кузнецова" к ОАО "Кузнецов" в 2011 году данный двигатель по акту приёма — передачи передаваемого имущества не передавался".

Решение по делу судом пока не принято, ближайшее заседание назначено на 17 июня текущего года.