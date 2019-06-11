"Т Плюс" и "ПТС" начали перекладку самого крупного участка теплосетей в Самаре

Масштабные работы по перекладке тепломагистрали развернуты на ул. Ташкенской областного центра. Этот участок от ул. Стара-Загоры до Московского шоссе — самый крупный в ремонтной кампании 2019 года. Его протяженность около 2,5 км.

В целом компания "Т Плюс" планирует в 2019 году переложить в Самаре более 20 километров тепломагистралей. На эти цели выделяется свыше 840 млн рублей. Энергетики АО "ПТС" развернули масштабные работы на 15 участках. В ходе техперевооружения теплосетей используются самые современные технологии и материалы.

Как пояснил главный инженер АО "Предприятие тепловых сетей" (АО "ПТС") Максим Батурин, при перекладке будут использоваться современные трубы с предварительно нанесенной пенополиуретановой теплоизоляцией и системой контроля ее намокания. Срок службы таких труб — 50 лет.

По словам Максима Батурина, информация с датчиков, которые обнаруживают намокание теплоизоляции, будет передаваться на верхний уровень диспетчерской системы, что позволит оперативному персоналу удаленно диагностировать дефекты в магистральных теплосетях. Это позволит повысить надежность теплоснабжения.

При перекладке диаметр тепломагистрали будет увеличен с 600 мм до 800 мм, то есть рабочее сечение трубопроводов увеличивается в 1,75 раза. Как пояснил Максим Батурин, такое увеличение значительно улучшит гидравлический режим в теплосетях Кировского района. Улучшится качество отопления и горячего водоснабжения (ГВС) в жилых домах и социальных учреждениях. Кроме того, у Самарского филиала ПАО "Т Плюс" и у АО "ПТС" есть обязательства по подключению к централизованному теплоснабжению новых потребителей. Переход на больший диаметр позволит их выполнить.

Работы идут по установленному графику. Как сообщил заместитель директора подрядной организации Илья Далярук, перед подрядчиком поставлена задача завершить все запланированные мероприятия до 10 сентября.

"Земляные работы выполнены на 45%, демонтаж старых конструкций — на 36%, — уточнил Максим Батурин. — На весь период работ нами совместно с ГИБДД разработан маршрут движения автотранспорта. Причем он составлен с учетом трафика посетителей Самарской областной клинической больницы (СОКБ) им. В.Д. Середавина. Мы постарались максимально минимизировать, насколько это возможно, неудобства для горожан", — отметил главный инженер АО "ПТС".

На период плановой перекладки теплосети на ул. Ташкентской специалисты "Предприятия тепловых сетей" организовали для посетителей СОКБ им. В.Д. Середавина три маршрута проезда к больнице. Кроме того, на территории лечебного заведения была построена временная дорога для движения машин "скорой помощи".

Максим Батурин сообщил, что в соответствии с установленным графиком, до 10 июня проходили испытания 1-й, 3-й и 4-й тепломагистралей, идущих от Самарской ТЭЦ. К их окончанию на ул. Ташкентской смонтирована временная схема горячего водоснабжения. Благодаря этому в течение всего периода работ по техперевооружению участка от ул. Стара-Загоры до Московского шоссе будет обеспечено горячее водоснабжение прилегающих жилых массивов. Сегодня, 11 июня, началось заполнение системы теплоносителем, управляющие организации приступили к подключению многоквартирных домов к горячему водоснабжению.