За шесть лет деятельности ООО "Транснефть - ТСД" построено и реконструировано 225 линейных объектов магистральных трубопроводов общей протяженностью более 2250 км, а также 35 площадочных объектов в 23 регионах европейской части России. Приняв участие в строительстве двух стратегически важных для "Транснефти" заводов, коллектив приобрел уникальный опыт и развил компетенции, наличие которых позволяет ему решать самые сложные задачи.

Начинали с пяти регионов

ООО "Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция" (ООО "Транснефть - ТСД") было зарегистрировано в Самаре в октябре 2013 года. С первых дней компания приняла на себя непростые функции технического заказчика по реализации долгосрочных масштабных проектов ПАО "Транснефть" в европейской части России. Дирекции предстояло решать задачи по развитию системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, курировать строительство и реконструкцию практически всех видов линейных и площадочных объектов трубопроводной системы в соответствии с потребностью крупных дочерних обществ "Транснефти".

За шесть лет количество регионов присутствия ООО "Транснефть - ТСД" выросло до 23. Сегодня в структуре дирекции центральный аппарат и 28 обособленных структурных подразделений. Сформировался высокопрофессиональный, разносторонне подготовленный, мобильный коллектив, который демонстрирует достойные показатели в области качества строительства среди организаций системы "Транснефть".

Уникальные компетенции

Сегодня в активе ООО "Транснефть - ТСД" два построенных завода — высоковольтных электродвигателей и противотурбулентных присадок (ПТП). Оба проекта стали важной частью программы импортозамещения ПАО "Транснефть".

Завод противотурбулентных присадок (ООО "Транснефть - Синтез"), снижающих энергозатраты на транспортировку нефти и нефтепродуктов и повышающих пропускную способность трубопроводов, занимает особое место среди проектов, реализованных ООО "Транснефть - ТСД". "На момент начала работ мы уже занимались организацией строительства заводов, но с химическим производством столкнулись впервые, — рассказывает заместитель генерального директора ООО "Транснефть - ТСД" Дмитрий Грязев. — В проекте завода ПТП многое разительно отличалось от всех тех проектов, которые мы реализовывали до него. Нам никогда не приходилось участвовать в монтаже такого сложного и высокотехнологичного оборудования".

Участок по строительству завода, находящийся в ОЭЗ "Алабуга", возглавлял начальник штаба строительства №24 ООО "Транснефть - ТСД" Иван Крицкий. Опытный руководитель, строивший трубопроводную систему Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), считает, что одна из сложностей заключалась в том, что на площадке в особой экономической зоне работало сразу 30 подрядных организаций.

"Никто ничего подобного в России не строил и не делал. Многие проектные решения дорабатывались непосредственно в процессе строительства. На этапе подключения оборудования и пуско-наладочных работ приходилось действовать по ночам, чтобы успеть в срок", — рассказал Иван Крицкий.

Уникальное предприятие, не имеющее аналогов в России, построено всего за 692 дня. Участники строительства завода, который был запущен 21 сентября 2019 года, были отмечены наградами: тринадцати сотрудникам ООО "Транснефть - ТСД" была объявлена благодарность ПАО "Транснефть", еще два сотрудника отмечены ведомственной наградой Министерства энергетики РФ и благодарностью президента Республики Татарстан.

Сейчас Иван Крицкий уже переехал из Елабуги в Балаково, на очередной объект. Мобильность, умение быстро разобраться в новом сложном проекте и сразу включиться в работу — еще одно уникальное качество коллектива ООО "Транснефть - ТСД".

Не останавливаться на достигнутом

В 2019 году завершено строительство МН "Нововеличковская — Краснодар". Цель проекта — обеспечение поставок сернистой нефти на НПЗ Краснодарского края в объеме 4,5 млн тонн в год.

На завершающем этапе реализации находится такой крупный проект, как реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский регион.

Наиболее крупный из проектов, реализацией которых дирекция занимается в настоящее время, связан с реконструкцией линейной части МН "Куйбышев — Тихорецк". Здесь необходимо реконструировать девять нефтеперекачивающих станций (НПС), по шести из которых ООО "Транснефть - ТСД" является техническим заказчиком, а также общество обеспечит замену 32 участков линейной части общей протяженностью 825 км.

Особое внимание в ООО "Транснефть - ТСД" уделяется соблюдению утвержденной в ПАО "Транснефть" политике в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности, в рамках которой 2019 год объявлен годом охраны труда, а 2020-й — годом промышленной безопасности. Ведется серьезная работа по снижению воздействия на окружающую среду во время строительства, проводятся компенсационные мероприятия. С момента создания в 2013 году дирекцией было выпущено в 12 регионах присутствия более 6,5 млн молоди рыб — осетра русского, стерляди, вырезуба, сазана, толстолобика.

Успешно реализуя в течение уже шести лет масштабные, стратегически важные проекты, коллектив ООО "Транснефть - ТСД" доказал, что ему по силам задачи любой сложности.