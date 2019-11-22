16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Транснефть - ТСД": опыт, профессионализм, качество Самарская область рассчитывает привлечь "Газпром" к строительству газохимического комплекса Компания "ТНП", "сдавшая" трех полковников ФСБ, продолжает борьбу за нефть Участие в конференциях дает нефтяникам Куйбышевского НПЗ бесценный опыт "Нефтеперевалка" из дела о "грязной нефти" сменила руководителя

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Транснефть - ТСД": опыт, профессионализм, качество

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За шесть лет деятельности ООО "Транснефть - ТСД" построено и реконструировано 225 линейных объектов магистральных трубопроводов общей протяженностью более 2250 км, а также 35 площадочных объектов в 23 регионах европейской части России. Приняв участие в строительстве двух стратегически важных для "Транснефти" заводов, коллектив приобрел уникальный опыт и развил компетенции, наличие которых позволяет ему решать самые сложные задачи.

Фото: Фото предоставлено ООО "Транснефть - ТСД"

Начинали с пяти регионов

ООО "Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция" (ООО "Транснефть - ТСД") было зарегистрировано в Самаре в октябре 2013 года. С первых дней компания приняла на себя непростые функции технического заказчика по реализации долгосрочных масштабных проектов ПАО "Транснефть" в европейской части России. Дирекции предстояло решать задачи по развитию системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, курировать строительство и реконструкцию практически всех видов линейных и площадочных объектов трубопроводной системы в соответствии с потребностью крупных дочерних обществ "Транснефти".

За шесть лет количество регионов присутствия ООО "Транснефть - ТСД" выросло до 23. Сегодня в структуре дирекции центральный аппарат и 28 обособленных структурных подразделений. Сформировался высокопрофессиональный, разносторонне подготовленный, мобильный коллектив, который демонстрирует достойные показатели в области качества строительства среди организаций системы "Транснефть".

Уникальные компетенции

Сегодня в активе ООО "Транснефть - ТСД" два построенных завода — высоковольтных электродвигателей и противотурбулентных присадок (ПТП). Оба проекта стали важной частью программы импортозамещения ПАО "Транснефть".

Завод противотурбулентных присадок (ООО "Транснефть - Синтез"), снижающих энергозатраты на транспортировку нефти и нефтепродуктов и повышающих пропускную способность трубопроводов, занимает особое место среди проектов, реализованных ООО "Транснефть - ТСД". "На момент начала работ мы уже занимались организацией строительства заводов, но с химическим производством столкнулись впервые, — рассказывает заместитель генерального директора ООО "Транснефть - ТСД" Дмитрий Грязев. — В проекте завода ПТП многое разительно отличалось от всех тех проектов, которые мы реализовывали до него. Нам никогда не приходилось участвовать в монтаже такого сложного и высокотехнологичного оборудования".

Участок по строительству завода, находящийся в ОЭЗ "Алабуга", возглавлял начальник штаба строительства №24 ООО "Транснефть - ТСД" Иван Крицкий. Опытный руководитель, строивший трубопроводную систему Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), считает, что одна из сложностей заключалась в том, что на площадке в особой экономической зоне работало сразу 30 подрядных организаций.

"Никто ничего подобного в России не строил и не делал. Многие проектные решения дорабатывались непосредственно в процессе строительства. На этапе подключения оборудования и пуско-наладочных работ приходилось действовать по ночам, чтобы успеть в срок", — рассказал Иван Крицкий.

Уникальное предприятие, не имеющее аналогов в России, построено всего за 692 дня. Участники строительства завода, который был запущен 21 сентября 2019 года, были отмечены наградами: тринадцати сотрудникам ООО "Транснефть - ТСД" была объявлена благодарность ПАО "Транснефть", еще два сотрудника отмечены ведомственной наградой Министерства энергетики РФ и благодарностью президента Республики Татарстан.

Сейчас Иван Крицкий уже переехал из Елабуги в Балаково, на очередной объект. Мобильность, умение быстро разобраться в новом сложном проекте и сразу включиться в работу — еще одно уникальное качество коллектива ООО "Транснефть - ТСД".

Не останавливаться на достигнутом

В 2019 году завершено строительство МН "Нововеличковская — Краснодар". Цель проекта — обеспечение поставок сернистой нефти на НПЗ Краснодарского края в объеме 4,5 млн тонн в год.

На завершающем этапе реализации находится такой крупный проект, как реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский регион.

Наиболее крупный из проектов, реализацией которых дирекция занимается в настоящее время, связан с реконструкцией линейной части МН "Куйбышев — Тихорецк". Здесь необходимо реконструировать девять нефтеперекачивающих станций (НПС), по шести из которых ООО "Транснефть - ТСД" является техническим заказчиком, а также общество обеспечит замену 32 участков линейной части общей протяженностью 825 км.

Особое внимание в ООО "Транснефть - ТСД" уделяется соблюдению утвержденной в ПАО "Транснефть" политике в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности, в рамках которой 2019 год объявлен годом охраны труда, а 2020-й — годом промышленной безопасности. Ведется серьезная работа по снижению воздействия на окружающую среду во время строительства, проводятся компенсационные мероприятия. С момента создания в 2013 году дирекцией было выпущено в 12 регионах присутствия более 6,5 млн молоди рыб — осетра русского, стерляди, вырезуба, сазана, толстолобика.

Успешно реализуя в течение уже шести лет масштабные, стратегически важные проекты, коллектив ООО "Транснефть - ТСД" доказал, что ему по силам задачи любой сложности.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1