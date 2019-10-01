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Тэк и Химия Поволжье Сентябрь 2019

Завершена укладка участка нефтепровода Куйбышев — Тихорецк под руслом реки в Саратовской области

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершена укладка дюкера — участка магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк АО "Транснефть - Приволга" под руслом реки Большой Караман в Саратовской области.

Строительство подводного перехода нефтепровода началось в ноябре прошлого года в рамках программы технического перевооружения ПАО "Транснефть". Техническим заказчиком выступает ООО "Транснефть - ТСД".

Цель — увеличение пропускной способности МН Куйбышев — Тихорецк на участке Самара — Зензеватка до 40 млн тонн в год. Максимальная пропускная мощность трубопровода в настоящее время составляет 35 млн тонн в год.

В настоящее время завершен комплекс работ по протаскиванию дюкера протяженностью 311 метров под руслом реки (ширина по зеркалу воды — 23 метра). Общая длина участка подводного перехода с учетом береговой линии составляет 1175 метров. Диаметр трубы — 1020 мм. Траншея для укладки дюкера по дну реки разрабатывалась в течение 2,5 месяцев установленными на понтонах экскаваторами с удлиненной стрелой. Было изъято порядка 38 тыс. куб. метров подводного грунта.

Перед протяжкой на трубопроводе проведены гидравлические испытания, а также диагностическое обследование внутритрубным инспекционным прибором методом "сухой протяжки". По итогам обследования дефектов не зарегистрировано.

Перед укладкой выполнена сплошная футеровка дюкера деревянными рейками с последующей установкой железобетонных кольцевых утяжелителей. Масса одного комплекта составляет 4100 кг, общий вес дюкера с утяжелителями превышает 470 тонн.

Строительно-монтажные работы по устройству подводного перехода продолжаются. Выполняется сварка пойменных участков трубопровода, разработка траншей береговых частей перехода. В рамках проекта также предусмотрена установка двух береговых узлов запорной арматуры.

Завершение работ на объекте запланировано на октябрь 2020 года.

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