Завершился четвертый корпоративный чемпионат НК "Роснефть" по стандартам

Чемпионат ценен прежде всего тем, что служит развитию движения молодых профессионалов, повышает престиж профессий. На этот раз он проходил на базе учебного центра АО "Новокуйбышевский НПЗ" и Новокуйбышевского филиала Самарского государственного технического университета.

Профессиональный интерес

Лучшие представители дочерних предприятий Роснефти со всей России оспаривали первенство в компетенциях "Лабораторный химический анализ" и "Охрана труда". Кроме 40 лаборантов химического анализа и 11 специалистов по охране труда, на конкурс приехали около 60 экспертов по данным направлениям, которые должны были оценить работы участников.

Движение WorldSkills в России набирает силу. Совсем недавно в Казани прошел 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству, в котором за награды боролись 1354 участника из 63 стран. Он успешно развивается в масштабах страны, и Самарский регион — в числе лидеров. В прошлом году первую "бронзу" в истории НК "Роснефть" принес специалист по охране труда Новокуйбышевского НПЗ Александр Игнатов.

Отличной точкой роста для молодых профессионалов назвала корпоративный чемпионат заместитель директора департамента социального развития и корпоративной культуры компании "Роснефть" Елена Карпова. Также она обратилась к участникам с приветственным словом от лица главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, который отмечал тот интерес, который проявляет к чемпионату молодежь предприятий: "Чемпионат помогает повысить квалификацию, пообщаться с коллегами из других предприятий, и в дальнейшем добиться блестящих результатов в работе".

Существенный интерес к росту профессионального мастерства среди молодежи, работающей в промышленности региона отметил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков: "Самарская область гордится достижениями в WorldSkills. Первые чемпионаты включали шесть компетенций, сегодня их уже 56".

Почти как на производстве

Соревнования проходили в условиях, максимально приближенных к производственным. Задания для конкурсантов были разработаны экспертами под руководством департамента производственной автоматизации, метрологии и контроля качества, департамента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в нефтепереработке НК "Роснефть" при участии специалистов дочерних обществ компании и экспертов Союза "Молодые профессионалы". Испытания включали сложные теоретические и практические модули. Некоторые из них не были связаны с нефтяной отраслью и оценивали общую подготовку, кругозор, смекалку. На оценку жюри влияло множество факторов, включая точность выполнения задания, общую собранность и уверенность участников в своих силах.

За честь предприятия

Новокуйбышевский НПЗ на конкурсе представляли два участника — Сергей Сорокин и Виктория Вторушина. Сергей Сорокин, специалист по охране труда, выступил в компетенции "Охрана труда". Он работает на предприятии три с половиной года, в чемпионате участвовал впервые и достойно представил завод, заняв третье место. Можно сказать, что примером для подражания стал его коллега Александр Игнатов, занявший в прошлом году третье место в V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности (WorldSkills Hi-Tech 2018). "Участвовать в профессиональном конкурсе для меня очень интересно, — сказал Сергей Сорокин. — Это помогает совершенствоваться в профессии. Охрана труда — одно из важнейших направлений на производстве, потому что главный ресурс любого предприятия — это его сотрудники".

Старший инженер-химик аналитической группы Виктория Вторушина выступила в компетенции "Лабораторный химический анализ". И хотя в число лидеров не вошла, отработала задания четко: "Наша профессия требует концентрации внимания и размеренности. Мы осуществляем контроль качества на всех этапах производства — от входящего сырья до выпуска готовой продукции. Поэтому наша работа — один из ключевых элементов нефтепереработки. Чемпионат дал возможность пообщаться с коллегами, поделиться наработками, посмотреть, как работают другие, получить ценный опыт".

Впереди новый этап

Победители и призёры четвёртого корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills будут представлять компанию "Роснефть" на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих специальностей высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019. В компетенции "Лабораторный химический анализ" ими стали — Эржена Битухеева, инженер-химик АО "ВЧНГ" (1 место), Кристина Костылева, лаборант химического анализа АО "АНПЗ ВНК"(2 место), Елена Хахулина, лаборант химического анализа 5 разряда ПАО " Саратовский НПЗ" (2 место), Анна Косова, лаборант химического анализа 5 разряда ПАО "Уфаоргсинтез" (2 место), Дина Фахуртдинова, инженер-эколог ООО "Башнефть-ПЕТРОТЕСТ" " (3 место). В компетенции "Охрана труда" лидерами стали Виктория Проскура, специалист по ОТ и ПБ Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим" (1 место), Василий Никульников, старший специалист ООО "РН-Пурнефтегаз" (2 место) и Сергей Сорокин, специалист по охране труда АО "НК НПЗ" (3 место).