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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Завершился четвертый корпоративный чемпионат НК "Роснефть" по стандартам

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чемпионат ценен прежде всего тем, что служит развитию движения молодых профессионалов, повышает престиж профессий. На этот раз он проходил на базе учебного центра АО "Новокуйбышевский НПЗ" и Новокуйбышевского филиала Самарского государственного технического университета.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

Профессиональный интерес

Лучшие представители дочерних предприятий Роснефти со всей России оспаривали первенство в компетенциях "Лабораторный химический анализ" и "Охрана труда". Кроме 40 лаборантов химического анализа и 11 специалистов по охране труда, на конкурс приехали около 60 экспертов по данным направлениям, которые должны были оценить работы участников.

Движение WorldSkills в России набирает силу. Совсем недавно в Казани прошел 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству, в котором за награды боролись 1354 участника из 63 стран. Он успешно развивается в масштабах страны, и Самарский регион — в числе лидеров. В прошлом году первую "бронзу" в истории НК "Роснефть" принес специалист по охране труда Новокуйбышевского НПЗ Александр Игнатов.

Отличной точкой роста для молодых профессионалов назвала корпоративный чемпионат заместитель директора департамента социального развития и корпоративной культуры компании "Роснефть" Елена Карпова. Также она обратилась к участникам с приветственным словом от лица главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, который отмечал тот интерес, который проявляет к чемпионату молодежь предприятий: "Чемпионат помогает повысить квалификацию, пообщаться с коллегами из других предприятий, и в дальнейшем добиться блестящих результатов в работе".

Существенный интерес к росту профессионального мастерства среди молодежи, работающей в промышленности региона отметил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков: "Самарская область гордится достижениями в WorldSkills. Первые чемпионаты включали шесть компетенций, сегодня их уже 56".

Почти как на производстве

Соревнования проходили в условиях, максимально приближенных к производственным. Задания для конкурсантов были разработаны экспертами под руководством департамента производственной автоматизации, метрологии и контроля качества, департамента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в нефтепереработке НК "Роснефть" при участии специалистов дочерних обществ компании и экспертов Союза "Молодые профессионалы". Испытания включали сложные теоретические и практические модули. Некоторые из них не были связаны с нефтяной отраслью и оценивали общую подготовку, кругозор, смекалку. На оценку жюри влияло множество факторов, включая точность выполнения задания, общую собранность и уверенность участников в своих силах.

За честь предприятия

Новокуйбышевский НПЗ на конкурсе представляли два участника — Сергей Сорокин и Виктория Вторушина. Сергей Сорокин, специалист по охране труда, выступил в компетенции "Охрана труда". Он работает на предприятии три с половиной года, в чемпионате участвовал впервые и достойно представил завод, заняв третье место. Можно сказать, что примером для подражания стал его коллега Александр Игнатов, занявший в прошлом году третье место в V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности (WorldSkills Hi-Tech 2018). "Участвовать в профессиональном конкурсе для меня очень интересно, — сказал Сергей Сорокин. — Это помогает совершенствоваться в профессии. Охрана труда — одно из важнейших направлений на производстве, потому что главный ресурс любого предприятия — это его сотрудники".

Старший инженер-химик аналитической группы Виктория Вторушина выступила в компетенции "Лабораторный химический анализ". И хотя в число лидеров не вошла, отработала задания четко: "Наша профессия требует концентрации внимания и размеренности. Мы осуществляем контроль качества на всех этапах производства — от входящего сырья до выпуска готовой продукции. Поэтому наша работа — один из ключевых элементов нефтепереработки. Чемпионат дал возможность пообщаться с коллегами, поделиться наработками, посмотреть, как работают другие, получить ценный опыт".

Впереди новый этап

Победители и призёры четвёртого корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills будут представлять компанию "Роснефть" на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих специальностей высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019. В компетенции "Лабораторный химический анализ" ими стали — Эржена Битухеева, инженер-химик АО "ВЧНГ" (1 место), Кристина Костылева, лаборант химического анализа АО "АНПЗ ВНК"(2 место), Елена Хахулина, лаборант химического анализа 5 разряда ПАО " Саратовский НПЗ" (2 место), Анна Косова, лаборант химического анализа 5 разряда ПАО "Уфаоргсинтез" (2 место), Дина Фахуртдинова, инженер-эколог ООО "Башнефть-ПЕТРОТЕСТ" " (3 место). В компетенции "Охрана труда" лидерами стали Виктория Проскура, специалист по ОТ и ПБ Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим" (1 место), Василий Никульников, старший специалист ООО "РН-Пурнефтегаз" (2 место) и Сергей Сорокин, специалист по охране труда АО "НК НПЗ" (3 место).

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