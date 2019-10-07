Налоговая банкротит компанию из дела о грязной нефти

ООО "Нефтеперевалка", фигурирующее в деле о загрязнении нефтепровода "Дружба", может быть обанкрочено. С соответствующим иском в арбитраж 27 сентября обратилась Межрайонная инспекция ФНС России №16 по Самарской области.

Суть иска пока не раскрывается. Известно лишь, что сумма долга налоговиками оценивается в 22,2 млн рублей.

Напомним, по версии следствия именно через узел слива нефти, принадлежащий "Нефтеперевалке" загрязненное хлорорганикой сырье попало в "Дружбу". Из-за этого была остановлена прокачка и разразился громкий скандал.

Было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят 14 человек, в том числе бывший директор и номинальный владелец "Нефтеперевалки Светлана Балабай. Находясь в СИЗО, она уступила контроль за компанией Сергею Сапунову - владельцу московских ООО "Грейд" и ООО "Макситранс".

Отметим, что сейчас в арбитраже также рассматривается иск к "Нефтеперевалке" от ООО "Юкола-нефть". Последняя просит вернуть 2,3 тыс. т нефти, хранящейся в резервуарах "Нефтеперевалки".