16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Нефтеперевалка", фигурирующая в уголовном деле о грязной нефти, сменила собственника Поволжские нефтяники нацелены на стабильный объем добычи "Самарская нефтесервисная компания" займется восстановлением нефтяных скважин в Чечне Более чем 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн Конференция АО "Гипровостокнефть" продолжает регистрировать участников

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Нефтеперевалка", фигурирующая в уголовном деле о грязной нефти, сменила собственника

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 9
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания "Нефтеперевалка", владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему "Транснефти", сменила собственника, пишет rbc.ru. Ее новым владельцем стал Сергей Сапунов.

Запись о смене собственника появилась в данных СПАРК 29 августа. Согласно им, Сергей Сапунов числится бывшим гендиректором шести и совладельцем еще двух прекративших деятельность компаний в разных регионах от Москвы до Самарской и Свердловской областей. Компании были связаны с добычей нефти и газа, продажей нефтепродуктов, коммерческой и транспортной деятельностью. Речь идет о московских ООО "Грейд" и "Макситранс", самарском "Самаратехносервис", "Фиал-трейд" и торговом доме "Музыка" из Оренбурга, ТОО "Асва" и ТОО "Геррос" из Екатеринбурга.

Также информацию о сделке подтвердил изданию Дмитрий Натариус, который является адвокатом Светланы Балабай, гендиректора и бывшего собственника "Нефтеперевалки". По его словам, продажа было осуществлена с согласия и по просьбе прежнего бенефициара актива Романа Ружечко. Балабай и Ружечко наряду с другими сотрудниками "Нефтеперевалки" и структур "Транснефти" являются фигурантами уголовного дела о загрязнении "Дружбы", которое было возбуждено в мае. Балабай находится в СИЗО в Самарской области, а Ружечко в июле задержали в Литве.

Именно Балабай поставила подпись под документом о переходе прав собственности на актив, подчеркнул Натариус. Он сказал, что ему неизвестно, в чьих интересах продавец приобрел актив и по какой цене, является он номинальным или реальным владельцем.

Натариус также отметил, что согласие на сделку предоставил и МСП-банк, который является кредитором и залогодержателем по многомиллионным обязательствам "Нефтеперевалки". Условием сделки стало снятие с Балабай всех обязательств по залоговым обязательствам перед банком, сказал он. "Банк в курсе происходящих изменений", — заявил изданию представитель МСП-банка, подтвердивший, что тот дал согласие на сделку.

Компания была продана по номинальной стоимости — 10 тыс руб., сказал РБК источник, близкий к бывшим акционерам "Нефтеперевалки". По словам другого собеседника издания, сделка была нотариально завизирована прямо в СИЗО с согласия следователя, допустившего нотариуса к продавцу. Новый собственник не мог купить актив, не договорившись с "Транснефтью" об условиях работы компании, указывает собеседник РБК, замечая, что покупатель может быть связан с монополией. В то же время, советник президента "Транснефти" Игорь Демин назвал "полной ерундой" информацию о возможной покупке "Нефтеперевалки" в интересах "Транснефти" или лицами, связанными с ней.

Гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова сказала РБК, что в случае продажи "Нефтеперевалки", которая эксплуатировала узел учета нефти, новый владелец должен заново договориться с "Транснефтью" об условиях работы. "Необходимо подписать регламент между дочерней структурой "Транснефти", обслуживающей приемно-сдаточный пункт "Лопатино", и грузоотправителями нефти, которая поступает с этого узла учета в трубопроводы "Транснефти", — сказала она. Сейчас работа узла учета нефти "Нефтеперевалки" приостановлена по решению следствия, он не работает с 25 апреля.

"Деятельность узла учета нефти фактически парализована арестом руководства предприятия и закрытием задвижки (дающей возможность поступления нефти с узла учета. — РБК) "Транснефть-Дружбой", невозможно обеспечить безопасность объекта", — сказал Натариус. По его словам, в цистернах хранится нефть поставщиков, нефтяных компаний, которую нужно возвращать. Но сделать это невозможно, так как прежние владельцы и топ-менеджеры компании находятся в СИЗО. "Поэтому и был поставлен вопрос о необходимости переоформления предприятия на иное лицо, которое разберется с этой задачей и назначит новое руководство", — пояснил адвокат.

Напомним, по факту загрязнения "Дружбы" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

Сейчас в деле 13 подозреваемых, в том числе сотрудники "Транснефти".

При этом в СМИ регулярно появляются материалы с доводами экспертов о том, что "Нефтеперевалка" со своими объемами закачки не могла загрязнить столь существенное количество нефти.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6