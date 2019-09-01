"Нефтеперевалка", фигурирующая в уголовном деле о грязной нефти, сменила собственника

Компания "Нефтеперевалка", владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему "Транснефти", сменила собственника, пишет rbc.ru. Ее новым владельцем стал Сергей Сапунов.

Запись о смене собственника появилась в данных СПАРК 29 августа. Согласно им, Сергей Сапунов числится бывшим гендиректором шести и совладельцем еще двух прекративших деятельность компаний в разных регионах от Москвы до Самарской и Свердловской областей. Компании были связаны с добычей нефти и газа, продажей нефтепродуктов, коммерческой и транспортной деятельностью. Речь идет о московских ООО "Грейд" и "Макситранс", самарском "Самаратехносервис", "Фиал-трейд" и торговом доме "Музыка" из Оренбурга, ТОО "Асва" и ТОО "Геррос" из Екатеринбурга.

Также информацию о сделке подтвердил изданию Дмитрий Натариус, который является адвокатом Светланы Балабай, гендиректора и бывшего собственника "Нефтеперевалки". По его словам, продажа было осуществлена с согласия и по просьбе прежнего бенефициара актива Романа Ружечко. Балабай и Ружечко наряду с другими сотрудниками "Нефтеперевалки" и структур "Транснефти" являются фигурантами уголовного дела о загрязнении "Дружбы", которое было возбуждено в мае. Балабай находится в СИЗО в Самарской области, а Ружечко в июле задержали в Литве.

Именно Балабай поставила подпись под документом о переходе прав собственности на актив, подчеркнул Натариус. Он сказал, что ему неизвестно, в чьих интересах продавец приобрел актив и по какой цене, является он номинальным или реальным владельцем.

Натариус также отметил, что согласие на сделку предоставил и МСП-банк, который является кредитором и залогодержателем по многомиллионным обязательствам "Нефтеперевалки". Условием сделки стало снятие с Балабай всех обязательств по залоговым обязательствам перед банком, сказал он. "Банк в курсе происходящих изменений", — заявил изданию представитель МСП-банка, подтвердивший, что тот дал согласие на сделку.

Компания была продана по номинальной стоимости — 10 тыс руб., сказал РБК источник, близкий к бывшим акционерам "Нефтеперевалки". По словам другого собеседника издания, сделка была нотариально завизирована прямо в СИЗО с согласия следователя, допустившего нотариуса к продавцу. Новый собственник не мог купить актив, не договорившись с "Транснефтью" об условиях работы компании, указывает собеседник РБК, замечая, что покупатель может быть связан с монополией. В то же время, советник президента "Транснефти" Игорь Демин назвал "полной ерундой" информацию о возможной покупке "Нефтеперевалки" в интересах "Транснефти" или лицами, связанными с ней.

Гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова сказала РБК, что в случае продажи "Нефтеперевалки", которая эксплуатировала узел учета нефти, новый владелец должен заново договориться с "Транснефтью" об условиях работы. "Необходимо подписать регламент между дочерней структурой "Транснефти", обслуживающей приемно-сдаточный пункт "Лопатино", и грузоотправителями нефти, которая поступает с этого узла учета в трубопроводы "Транснефти", — сказала она. Сейчас работа узла учета нефти "Нефтеперевалки" приостановлена по решению следствия, он не работает с 25 апреля.

"Деятельность узла учета нефти фактически парализована арестом руководства предприятия и закрытием задвижки (дающей возможность поступления нефти с узла учета. — РБК) "Транснефть-Дружбой", невозможно обеспечить безопасность объекта", — сказал Натариус. По его словам, в цистернах хранится нефть поставщиков, нефтяных компаний, которую нужно возвращать. Но сделать это невозможно, так как прежние владельцы и топ-менеджеры компании находятся в СИЗО. "Поэтому и был поставлен вопрос о необходимости переоформления предприятия на иное лицо, которое разберется с этой задачей и назначит новое руководство", — пояснил адвокат.

Напомним, по факту загрязнения "Дружбы" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

Сейчас в деле 13 подозреваемых, в том числе сотрудники "Транснефти".

При этом в СМИ регулярно появляются материалы с доводами экспертов о том, что "Нефтеперевалка" со своими объемами закачки не могла загрязнить столь существенное количество нефти.